Jovanço Meçkaroski emërohet drejtor i ri i "Ujësjellësit" në Strugë, qytetarët presin zgjidhje të problemit me ndotjen e ujit
Jovanço Meçkaroski është emëruar drejtor i ri i Ndërmarrjes Publike (NP) "Ujësjellësi dhe Kanalizimi" në Strugë, pas dorëheqjes së Mexhijait Jusufoskit, e paraqitur për arsye morale për shkak të ujit të ndotur nga ujësjellësi i qytetit, i cili është ndaluar për përdorim prej 11 ditësh. "Meçkaroski ka diplomë master në financa dhe menaxhim bankar, me më shumë se 10 vjet përvojë profesionale në pozicione drejtuese", thonë nga komuna.
"Ky emërim vjen si pjesë e angazhimit për të forcuar kapacitetet menaxhuese të ndërmarrjeve publike dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve për qytetarët", thonë nga Komuna e Strugës.
Banorët e Strugës nuk kanë qenë në gjendje të përdorin ujin prej 11 ditësh. Sipas analizës së fundit nga Qendra për Shëndet Publik (QSHP), turbullira e burimeve është 3.92, ndërsa kufiri minimal i lejuar është 1.5. Protestuesit që protestojnë për katastrofën e rëndë ekologjike kanë paralajmëruar protesta nëse nuk merren masa specifike dhe urgjente. Ata dyshojnë se uji po turbullohet për shkak të gurores, e cila është rreth 3 kilometra larg burimit nga i cili furnizohet qyteti me ujë.
"Gurorja duhet të mbyllet menjëherë. Arsyet e sakta duhet të përcaktohen dhe duhet të ketë përgjegjësi", thonë banorët e Strugës.
Inspektorati i Mjedisit dhe Prokuroria Themelore Publike (PTHP) Strugë duhet të përcaktojnë nëse ndotja është shkaktuar nga shfrytëzimi i papërshtatshëm dhe joprofesional i mineraleve, por edhe nëse kompania kishte lejen përkatëse për të. Pas reagimeve të shumta nga qytetarët, Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Kërçovë hapi procedurë me iniciativë të vet për të hetuar situatën, dhe një raport i detajuar mbi situatën aktuale po kërkohet nga Komuna e Strugës dhe Ndërmarrja Publike.
"E drejta për ujë të pijshëm të sigurt dhe të mjaftueshëm është një e drejtë themelore e njeriut dhe është e lidhur ngushtë me të drejtën për jetë, shëndet dhe dinjitet njerëzor. Çdo kufizim ose dyshim i zgjatur në lidhje me cilësinë e ujit krijon pasiguri dhe ndikon në interesin publik", tha Ilber Dauti, Avokat i Popullit në Zyrën Rajonale Kërçovë.
Komuna e Strugës i ka dërguar gjithashtu kërkesë zyrtare Fakultetit të Inxhinierisë Civile në Shkup, Departamentit të Furnizimit me Ujë, Kanalizimeve dhe Bonifikimit të Tokave, që ekipi i tyre i ekspertëve të kryejë analizë më të detajuar dhe të pavarur. Ata shtuan se vendimet do të merren vetëm në bazë të gjetjeve të ekspertëve dhe analizave zyrtare.