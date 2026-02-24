Joshevska-Anastasovska, Filkovit: Gjyqtari nuk mund të urdhërojë paraburgim nëse ka një propozim nga një prokuror për arrest shtëpiak
Suzana Joshevska-Anastasovska, anëtare e Këshillit Gjyqësor, iu përgjigj në rrjetet sociale ministrit të Drejtësisë Igor Filkov, i cili kërkoi përgjegjësi për arrestin shtëpiak të ish-zëvendëskryeministrit Artan Grubi.
"Gjyqtari nuk duhet të vendosë masë paraburgimi nëse ka propozim nga një prokuror për arrest shtëpiak. Nuk ka nevojë për një seancë urgjente të Këshillit Gjyqësor për të diskutuar një rregull themelor në procedurën penale", shkroi Joshevska-Anastasovska.
Më parë, Filkov i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë që të thërrasin urgjentisht seanca për këtë rast.
“Përgjegjësia për vendimin për të vendosur një person në arrest shtëpiak duhet të gjendet me emër dhe mbiemër./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals