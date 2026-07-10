Jon Bon Jovi rikthehet në skenë katër vjet pasi operacioni në fyt i ndërpreu karrierën
Jon Bon Jovi u rikthye në skenë të martën në mbrëmje, katër vjet pasi iu nënshtrua një operacioni për të riparuar një kordë vokale të dëmtuar.
Rockeri 64-vjeçar performoi në Madison Square Garden (MSG) në New York, duke hapur turneun e grupit të tij, Forever Tour.
Sipas revistës People, grupi performoi për më shumë se dy orë, me një repertor prej 21 këngësh.
Bon Jovi do të rikthehet në skenën e MSG edhe për tetë koncerte të tjera gjatë muajit korrik, përpara se të nisë turneun në Mbretërinë e Bashkuar në muajin gusht.
Pak ditë para koncertit të parë, Jon publikoi një mesazh në Instagram.
"Shumë punë e palodhur dhe shumë njerëz të talentuar na ndihmuan të arrinim deri këtu. Faleminderit të gjithëve që kontribuuan në realizimin e Forever Tour. Tani është radha jonë të bëjmë atë që dimë të bëjmë më mirë. Hajde, djem!", shkroi ai për gati tre milionë ndjekësit e tij.
Në fillim të koncertit të së martës, Jon këndoi vargun e parë të këngës së vitit 1967 të The Beatles, With a Little Help from My Friends.
Duke iu referuar operacionit të zërit, ai interpretoi vargun: "Çfarë do të bëje nëse do të këndoja jashtë tonalitetit?"
Gjatë koncertit, këngëtari i njohur u shpreh gjithashtu:
"Nuk e kisha dëgjuar zhurmën dhe entuziazmin e një publiku prej katër vitesh dhe nuk e dija nëse do ta kujtoja më se si ndihej ajo ndjesi."
Ai shtoi se ndihej "mirënjohës dhe i përulur nga e gjithë kjo përvojë."
Më pak se një muaj më parë, Jon u dha fansave një përditësim mbi gjendjen e zërit të tij, pasi në vitin 2024 kishte deklaruar se nuk e dinte nëse do të ishte ndonjëherë në gjendje të rikthehej në turne pas problemeve serioze me kordat vokale.