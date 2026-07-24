Jon Bon Jovi ndërpreu papritur koncertin për shkak të problemeve shëndetësore: Nuk po e merrni edicionin tim më të mirë
Muzikanti legjendar amerikan Jon Bon Jovi u detyrua të ndërpresë koncertin e tij në Madison Square Garden të Nju Jorkut pasi nuk u ndje mirë gjatë performancës.
Konkretisht, mbrëmë, Bon Jovi performoi në të tetin nga nëntë koncerte të planifikuara si pjesë e rezidencës dhe turneut "Forever". Megjithatë, pasi performoi një nga hitet e tij më të mëdha, "Livin' on a Prayer", ai vendosi ta ndalonte shfaqjen dhe t'u drejtohej fansave të mbledhur.
"Më vjen keq, jam i lënduar dhe nuk do të keni performancën time më të mirë sonte. Mos i hidhni biletat, do të gjejmë një zgjidhje. Ruajini dhe do të caktojmë një datë të re", tha ai.
Përpara se të largohej nga skena, ai shtoi: "Megjithatë, duhet të ndalem sonte. Ndihem tmerrësisht keq."
Pas koncertit, përfaqësues të muzikantit të famshëm folën dhe shpjeguan arsyen pse shfaqja përfundoi më herët.
"Koncerti i sonte nga Bon Jovi në Madison Square Garden përfundoi pas 90 minutash. Jon Bon Jovi i tha audiencës nga skena se po luftonte me një infeksion të sinuseve, për shkak të të cilit koncerti duhej të ndërpritej para përfundimit të planifikuar. Gjatë rezidencës në Madison Square Garden, ai theksoi vazhdimisht se sa shumë do të thotë për të dhe grupin të rikthehen në performancat live. Më shumë informacion do të jetë i disponueshëm së shpejti", thanë përfaqësuesit e tij.
Gjithashtu, turneu "Forever" është edhe rikthimi i parë i madh i grupit në skenën e koncerteve pasi Jon Bon Jovi iu nënshtrua një operacioni në kordat vokale në vitin 2022.
Kur njoftoi turneun, ai nuk e fshehu kënaqësinë që takohej përsëri me publikun.
"Ka shumë gëzim në këtë njoftim - gëzim që do t'i ndajmë përsëri mbrëmjet me fansat tanë të jashtëzakonshëm, por edhe gëzim që grupi është përsëri bashkë. Jam i lumtur që mund të qëndroj para një publiku çdo natë dhe të ndaj me ta përvojën unike të muzikës", tha Bon Jovi në atë kohë.
Muajin e kaluar, muzikanti zbuloi në një intervistë për People se është shëruar plotësisht nga operacioni në kordat vokale, megjithëse procesi i rikuperimit zgjati më shumë nga sa priste.
"Shërimi zgjati më shumë nga sa mendoja, por ishte e rëndësishme që gjithçka të ishte në rregull. Nuk e humbëm besimin për asnjë moment", tha Bon Jovi. /Telegrafi/