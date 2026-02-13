"John Wick" do të ketë një lojë të re, publikohet traileri
Saber Interactive po përgatit një lojë të re të bazuar në filmin "John Wick", e cila do të jetë e disponueshme për PlayStation 5, PC dhe Xbox Series X/S.
Kjo lojë e re u prezantua gjatë eventit Sony State of Play, i cili ishte plot me lajme të rëndësishme, nga loja e re "Castlevania" deri te njoftimi i titullit të ri "God of War".
Njoftimi erdhi me një trailer dy-minutësh.
Pjesa më e madhe e kohëzgjatjes së trailerit i kushtohet kapjes së frymës së filmave John Wick, me protagonistin kryesor duke veshur me qetësi kostumin e tij, luftime intensive trup më trup dhe shkëmbimin e zjarrit tashmë klasik të John Wick.
Fytyra e Keanu Reeves zbulohet më pas plotësisht.
Ndërsa traileri për këtë lojë pa titull "John Wick" nuk zbulon shumë, një postim nga Saber Interactive hedh pak më shumë dritë mbi atë që lojtarët mund të presin.
Postimi thotë se loja po krijohet në bashkëpunim midis Saber Interactive, Lionsgate dhe Chad Stahelski, regjisorit të të katër filmave kryesorë të John Wick, dhe se do të përmbajë një skenar origjinal të vendosur në kronologjinë e John Wick, në vend që të jetë një adaptim i drejtpërdrejtë i filmave.
Keanu Reeves zyrtarisht ia huazon lojës "pamjen, zërin dhe më shumë", dhe njoftimi përmend shfaqjen e "personazheve të njohur që fansat tashmë i njohin dhe i duan", si dhe personazheve të rinj të krijuar posaçërisht për këtë aventurë të re. /Telegrafi/