Jep dorëheqje kryeministrja e Lituanisë
Kryeministrja e Lituanisë, Inga Ruginiene, dhe kabineti i saj kanë dhënë dorëheqjen pas ndryshimeve dhe mosmarrëveshjeve në koalicionin qeverisës.
Qeveria u rrëzua pasi në koalicionin qeverisës, socialdemokratët – një parti e qendrës së majtë – ndërprenë marrëveshjen me partinë populiste Nemuno Ausra, ndërsa një nga ish-liderët e saj po përballet me akuza për antisemitizëm.
Ish-deputeti Remigijus Zemaitaitis u dënua vitin e kaluar me 5000 euro gjobë pasi u konstatua se kishte nxitur urrejtje ndaj hebrenjve, kishte minimizuar krimet e Gjermanisë naziste dhe Holokaustin në mënyrë fyese dhe përçmuese në postime në rrjetet sociale dhe deklarata gjatë majit dhe qershorit 2023.
Rasti aktualisht ndodhet në gjykatën e apelit, pasi prokurorët kërkojnë dënim më të rëndë, ndërsa Zemaitaitis pohon se është i pafajshëm, raportojnë mediat.
Vendimi për dorëheqje i është dorëzuar presidentit Gitanas Nauseda, i cili pritet t’i kërkojë qeverisë në largim të vazhdojë punën si qeveri në detyrë derisa të formohet kabineti i ri.
Sipas marrëveshjes së re të koalicionit të nënshkruar javën e kaluar, pritet që lideri i Partisë Socialdemokrate, Mindaugas Sinkevicius, të nominohet si mandatar për formimin e qeverisë.
Pritet që të ndryshohen të paktën katër ministra, ndërsa objektivat kryesore të qeverisë do të mbeten të njëjta.
Kandidati për kryeministër, nëse miratohet nga parlamenti, do të ketë 14 ditë kohë për të prezantuar qeverinë e re dhe për të paraqitur programin për miratim. /Telegrafi/