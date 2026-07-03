Jep dorëheqje kryeministri i Moldavisë
Kryeministri i Moldavisë, Alexandru Munteanu, ka dhënë dorëheqje në një njoftim të papritur që shkakton edhe dorëheqjen e qeverisë.
Munteanu, i cili ka shërbyer si kryeministër që nga nëntori i vitit 2025, nuk dha asnjë shpjegim të plotë për vendimin e tij.
“Sot, mandati im si kryeministër mbaron”, tha ai.
“Në momentin që kuptova se nuk mund ta kryeja më mandatin tim në përputhje me parimet dhe bindjet e mia, zgjodha të jap dorëheqjen”, shtoi Munteanu.
Ky veprim është një sfidë për presidenten Maia Sandu dhe Partinë e saj pro-evropiane të Veprimit dhe Solidaritetit (PAS) në pushtet, e cila tani është në mandatin e saj të dytë radhazi.
Sipas procedurës parlamentare të Moldavisë, Sandu do të zhvillojë konsultime me grupet parlamentare dhe më pas do të nominojë një kandidat për kryeministër.
Munteanu, 62 vjeç, u emërua pas zgjedhjeve parlamentare në shtator 2025, në të cilat PAS mundi bindshëm një rival të anuar nga Rusia dhe fitoi një mandat të ri për të ndjekur rrugën e Moldavisë drejt Bashkimit Evropian.
Përpara kësaj, ai punoi jashtë Moldavisë për rreth 20 vjet, përfshirë edhe për Bankën Botërore.
"Do të vazhdoj t'i shërbej vendit tim nga çfarëdo pozicioni që mund të mbaj", tha ai. /Telegrafi/