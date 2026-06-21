"Jemi një, atdheu mbi të gjitha" - pamje nga Parada Shqiptare në New York
Organizata Albanian Roots ka publikuar pamje nga Parada Shqiptare që u mbajt në New York.
Mijëra shqiptarë u mblodhën mbledhur për të festuar identitetin, kulturën dhe trashëgiminë e tyre kombëtare.
Videot dhe fotografitë e shpërndara në rrjete sociale nga pjesëmarrësit por edhe vetë organizata, tregojnë rrugët e mbushura me flamuj kuqezi, veshje tradicionale shqiptare dhe atmosferën festive që përfshiu New Yorkun.
Në pamjet e publikuara shihen të rinj e të moshuar duke parakaluar së bashku, ndërsa tingujt e muzikës shqiptare shoqëronin manifestimin në zemër të Amerikës.
Parada Shqiptare konsiderohet një nga ngjarjet më të mëdha të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe organizohet çdo vit nga Albanian Roots, me synimin për të promovuar kulturën shqiptare dhe për të forcuar lidhjet mes komuniteteve shqiptare në Amerikë.
Pamjet e këtij viti kanë tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale.
Shqiptarët kanë shprehur krenarinë për pjesëmarrjen masive dhe prezantimin e traditave kombëtare në një prej vendeve më të njohura në botë. /Telegrafi/