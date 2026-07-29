Senati i SHBA-së i jep dritën e gjelbër sanksioneve të reja kundër Rusisë
Senati i SHBA-së votoi me shumicë dërrmuese për të çuar përpara një paketë sanksionesh ndaj Rusisë të frymëzuara nga senatori i ndjerë i Karolinës së Jugut, Lindsey Graham, disa orë pas një shërbimi funeral për ligjvënësin republikan në Uashington, në të cilin mori pjesë presidenti i Ukrainës.
Legjislacioni kaloi lehtësisht një votim procedural - i pari nga disa pengesa përpara se të bëhet ligj - me mbështetje dypartiake me një votim 86-12. Njëmbëdhjetë demokratë dhe një republikan, senatori i Kentucky-t, Rand Paul, votuan kundër legjislacionit.
Motra e Graham, Darline, e cila u emërua për të mbushur vendin e tij, është një sponsor kryesor i projektligjit, i cili u riemërua Akti Lindsey O. Graham për Sanksionimin e Rusisë i vitit 2026, transmeton Telegrafi.
"Nuk ka mënyrë më të mirë për të nderuar trashëgiminë e senatorit Graham sesa të ecësh përpara me këtë marrëveshje dypartiake", thanë Darline Graham dhe një grup dypartiak senatorësh që mbështesin projektligjin në një deklaratë të përbashkët para votimit.
Graham ishte një mbështetës i vendosur i Ukrainës në luftën e saj kundër Rusisë dhe tha se kishte siguruar mbështetjen e presidentit Donald Trump për një version të projektligjit para vdekjes së tij të papritur nga një këputje e aortës.
Legjislacioni i jep presidentit autoritet të ri për të sanksionuar zyrtarët rusë, shtetasit e huaj dhe institucionet financiare të lidhura me makinën e luftës së vendit.
Ai autorizon më tej Trumpin të vendosë një tarifë prej 500% mbi importet ruse dhe një tarifë deri në 100% mbi blerësit kryesorë të naftës, naftës dhe gazit natyror të Moskës.
Projektligji gjithashtu i jep Trumpit më shumë pushtet për të ndëshkuar anijet që anashkalojnë sanksionet mbi energjinë ruse, të ashtuquajturën flotë të saj në hije.
⚡️ The U.S. Senate has given the green light to crushing new sanctions against Russia
The U.S. Senate voted 86–12 to advance Senator Lindsey Graham's sweeping Russia sanctions bill.
The legislation would impose tough new restrictions not only on Moscow but also secondary… https://t.co/5f46pE4PLG pic.twitter.com/CQTqDvlsuO
— NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026
"Ky legjislacion është hartuar për të prerë burimin më të rëndësishëm të Vladimir Putinit në luftën e tij kundër Ukrainës: paratë e tij", tha në sallën e Senatit senatori Jeanne Shaheen, D-New Hampshire, një bashkësponsorizuese e projektligjit.
Votimi të martën, më 28 korrik, ishte kryesisht simbolik, me Senatin që është gati të largohet nga qyteti më 7 gusht për një muaj. Dhoma do të duhet të votojë për legjislacionin disa herë të tjera që ai të kalojë zyrtarisht në Senat.
Pastaj legjislacioni duhet të miratohet edhe nga Dhoma e Përfaqësuesve, e cila është jashtë deri më 31 gusht, përpara se t'i paraqitet Trumpit. Në qershor, Dhoma e Përfaqësuesve anashkaloi udhëheqjen republikane për të miratuar versionin e vet të një pakete sanksionesh dhe ndihme për Ukrainën.
Demokratët që kundërshtuan paketën e sanksioneve thanë se ishin të shqetësuar për dispozitat tarifore që do t'i delegonin shumë autoritet Trumpit.
"Në fakt, ky do të ishte një delegim i përgjithshëm i autoritetit tarifor të kongresit tek ekzekutivi", tha senatori Peter Welch, Vermont, në sallën e Senatit.
Shtëpia e Bardhë i tha USA TODAY se Trump po mbështet projektligjin e Senatit, i cili gjithashtu zgjeron sanksionet ndaj Iranit. /Telegrafi/