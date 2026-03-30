JD Vance thotë se alienët janë “demonë” dhe detajon obsesionin me UFO-t
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance premton “të shkojë deri në fund” të raporteve të dosjeve të qeverisë amerikane në lidhje me objekte fluturuese të paidentifikuara
JD Vance, zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, tha këtë fundjavë se ai i konsideron alienët “demonë”, transmeton Telegrafi.
Ndërsa lufta në Iran vazhdon, çmimet e benzinës dhe ushqimeve rriten ndjeshëm dhe kaosi vazhdon në aeroportet amerikane, ndërsa mbyllja e pjesshme e qeverisë vazhdon, Vance u shfaq në podkastin konservator Benny Show, të publikuar të shtunën, për të premtuar se do të kalonte kohë duke shqyrtuar atë që ai e quajti “obsesion” të tij me UFO-t dhe vizitorët jashtëtokësorë.
Johnson, i cili e cilëson shfaqjen e tij si vendin për “një pasqyrë të hollësishme, prapa skenave të konfliktit global për liri”, pyeste veten nëse Vance, i cili ka qenë dukshëm i heshtur në lidhje me luftën e Donald Trump në Lindjen e Mesme, të cilën thuhet se e kundërshton, kishte parë ndonjë nga dosjet në lidhje me objektet fluturuese të paidentifikuara – të njohura këto ditë si fenomene anomale të paidentifikuara (UAP) – të cilat presidenti ka premtuar t’i publikojë.
“Në fakt nuk kam”, u përgjigj Vance, duke shfaqur shumë më tepër entuziazëm sesa për çdo pyetje të mëparshme në lidhje me sulmet ushtarake SHBA-Izrael ndaj Iranit.
“Nuk kam qenë në gjendje t'i kushtoj kohë të mjaftueshme kësaj, por do ta bëj. Më besoni, jam i fiksuar pas kësaj”, shtoi ai.
Fiksimi i zëvendëspresidentit që i frikësohet Zotit, u zbulua më tej, u shtri në çështjen e ekzistencës së qenieve jashtëplanetare dhe se ku mund të përshtaten ato në një bisedë më të gjerë rreth fesë.
“Nuk mendoj se janë alienë, mendoj se janë demonë gjithsesi, por ky është një diskutim më i gjatë”, tha ai.
Johnson i kërkoi të zgjerohej.
“Epo, shiko, mendoj se qenie qiellore që fluturojnë përreth, që u bëjnë gjëra të çuditshme njerëzve. Mendoj se dëshira për të përshkruar gjithçka qiellore, gjithçka është e botës tjetër, për ta përshkruar atë si alienë”, tha Vance.
“Çdo fe e madhe botërore, përfshirë Krishterimin, atë në të cilën besoj unë, e ka kuptuar se ka gjëra të çuditshme atje jashtë, dhe ka gjëra që janë shumë të vështira për t'u shpjeguar. Dhe unë natyrshëm mendoj, kur dëgjoj për një lloj fenomeni jashtë-natyror, aty shkoj, është kuptimi i krishterë se, e dini, ka shumë të mira atje jashtë, por ka edhe disa të këqija atje jashtë. Mendoj se një nga truket e mëdha të djallit është të bindë njerëzit se ai nuk ka ekzistuar kurrë”, shtoi ai.
Meditimet dhe premtimi i Vance-it “për të shkuar deri në fund” erdhën ndërsa si Trump ashtu edhe paraardhësi i tij Barack Obama, u hapën ndaj shqyrtimit mbi atë që dinin për UAP-të. /Telegrafi/