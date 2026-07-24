Javier Bardem zbulon se gruaja e tij Penelope Cruz nuk u shqetësua nga transformimi i tij për serialin e ri
Aktori Javier Bardem tha se gruaja e tij Penelope Cruz nuk e kishte problem transformimin e saj të madh në serialin "Cape Fear".
Për t’u përgatitur për këtë rol, atij iu desh të lyente flokët, të mbante lente kontakti jeshile dhe të bënte tatuazhe. Transformimi i tij në këtë thriller psikologjik ishte dramatik dhe Cruz nuk u shqetësua nga pamja e tij.
"Ajo është mësuar pak a shumë me këtë. Kjo është ajo që bëjmë ne. Portretizimi i personazhit negativ Max Cady ishte si një lojë. Është diçka që do ta luash për pesë muaj dhe duhet të ndihesh rehat. Është e gjitha një lojë", tha ai.
Ai shtoi se kishte shumë gjëra me të cilat mund të kishte luajtur përmes këtij roli.
“Ke kaq shumë ngjyra për të luajtur dhe është kënaqësi të punosh me to”, tha ai.
Bardem luajti në këtë film përkrah Amy Adams, Patrick Wilson, Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles dhe CCH Pounder. Duke folur më parë për gruan e tij, Bardem theksoi se ajo është një qenie njerëzore e bukur dhe e mirë.
"Ajo është një grua me të cilën pata fatin të jem në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend në jetë. Kanë kaluar shumë vite dhe nuk kam parë asnjë gjurmë ligësie tek ajo", tha ai.