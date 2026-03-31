Japonia vendos raketat e saj më të fundit kundër anijeve, Tokio krijon perimetër mbrojtës prej 1,000 km
Zyrtarët thanë të martën se raketa e parë me rreze të gjatë veprimi e Japonisë u vendos në një kamp ushtarak jugperëndimor, ndërsa vendi përpiqet të forcojë aftësitë e saj ofensive.
Raketat e përmirësuara tokë-anije Tipi-12, të zhvilluara dhe të prodhuara nga Mitsubishi Heavy Industries e Japonisë, u bënë funksionale në kampin Kengun në prefekturën Kumamoto, transmeton Telegrafi.
"Ndërsa Japonia përballet me mjedisin më të rëndë dhe kompleks të sigurisë në epokën e pasluftës, është një aftësi jashtëzakonisht e rëndësishme për të forcuar frenimin dhe reagimin e Japonisë", u tha gazetarëve Ministri i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi.
"Kjo tregon vendosmërinë dhe aftësinë e fortë të Japonisë për të mbrojtur veten", shtoi ai.
Raketa e përmirësuar Tipi-12 ka një rreze veprimi prej rreth 1,000 kilometrash, një zgjatim i konsiderueshëm nga rreze veprimi prej 200 kilometrash e raketës origjinale që do t'i lejonte asaj të arrinte Kinën kontinentale.
Vendosja e raketës me rreze të gjatë veprimi i jep Japonisë një aftësi "qëndrimi", që do të thotë se mund të godasë bazat e raketave armike nga larg, duke shënuar një ndërprerje nga politika vetëmbrojtëse që vendi ndoqi prej kohësh nën kushtetutën e saj pacifiste.
Banorët që kundërshtojnë vendosjen pranë zonës së banimit organizuan protesta jashtë kampit Kengun, duke thënë se kjo do të përshkallëzonte tensionin dhe do të rriste rreziqet që zona të mund të vihej në shënjestër nga armiq të mundshëm.
Gjithashtu të martën, një automjet hipersonik rrëshqitës, një sistem i ri armësh i projektuar për mbrojtjen e ishullit, u vendos në kampin Fuji në prefekturën Shizuoka, në perëndim të Tokios.
Vendosja shtesë e raketave dhe HGV-ve të përmirësuara të Tipit 12 në vende të tjera në Japoni, duke përfshirë Hokkaidon në veri dhe Miyazaki në jug, është planifikuar deri në mars 2028.
Japonia gjithashtu planifikon të vendosë raketa Tomahawk të prodhuara në SHBA, me rreze veprimi 1,600 kilometra në shkatërruesin japonez JS Chokai më vonë këtë vit dhe përfundimisht në shtatë shkatërrues të tjerë.
Japonia e konsideron Kinën kërcënimin e saj kryesor për sigurinë rajonale dhe ka fortifikuar ishujt jugperëndimorë të vendit pranë Detit të Kinës Lindore vitet e fundit.
Kabineti i kryeministres Sanae Takaichi në dhjetor miratoi një plan rekord buxhetor për mbrojtjen që tejkalon 9 trilionë jen (58 miliardë dollarë) për vitin fiskal, që fillon në prill dhe synon të forcojë aftësinë e saj kundërsulmuese dhe mbrojtjen bregdetare me raketa dhe arsenale pa pilot.
Qershorin e kaluar, Japonia vuri re dy transportues avionësh kinezë që operonin pothuajse njëkohësisht pranë ishujve të largët japonezë në Paqësor për herë të parë, duke shkaktuar shqetësimin e Tokios në lidhje me aktivitetin ushtarak të Pekinit që shtrihej shumë përtej kufijve të saj.
Ministri i mbrojtjes javën e kaluar njoftoi krijimin e një zyre të re të dedikuar për studimin e aktivitetit të Kinës në Paqësor.
Tensionet janë përshkallëzuar më tej që nga deklarata e Takaichi në nëntor se çdo veprim ushtarak kinez kundër Tajvanit mund të jetë bazë për një përgjigje ushtarake japoneze. /Telegrafi/