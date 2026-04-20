Japonia lëshon paralajmërim për cunami pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.4
Një tërmet me magnitudë 7.4 ballë goditi Japoninë veriore të hënën, tha Agjencia Meteorologjike e Japonisë (JMA), duke lëshuar një paralajmërim për cunami për valë deri në tri metra.
Tërmeti ndodhi në orën 4:53 pasdite sipas orës lokale në Oqeanin Paqësor pranë Prefekturës veriore Iwate.
Dëshmitarët okularë thonë se dridhja ishte mjaft e fortë për të tronditur ndërtesa të mëdha deri në Tokio, qindra kilometra larg, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Valët më të hershme të cunamit mund të arrijnë menjëherë vijën bregdetare veriore, tha agjencia e motit.
"Evakuohuni menjëherë nga rajonet bregdetare dhe zonat buzë lumit në një vend më të sigurt, siç janë vendet e larta ose një ndërtesë evakuimi", shtoi ajo.
"Valët e cunamit pritet të godasin vazhdimisht. Mos u largoni nga vendi i sigurt derisa të hiqet paralajmërimi", tha ajo, duke paralajmëruar se priten dëme për shkak të valëve të cunamit.
Japonia është një nga vendet më sizmikisht aktive në botë, e vendosur në majë të katër pllakave kryesore tektonike përgjatë skajit perëndimor të "Unazës së Zjarrit" të Paqësorit.
Arkipelagu, shtëpia e rreth 125 milionë njerëzve, zakonisht përjeton rreth 1,500 lëkundje çdo vit dhe përbën rreth 18% të tërmeteve në botë.
Shumica dërrmuese janë të lehta, megjithëse dëmi që shkaktojnë ndryshon në varësi të vendndodhjes së tyre dhe thellësisë nën sipërfaqen e Tokës ku godasin. /Telegrafi/