Japonia do të vendosë raketa në një ishull pranë Tajvanit deri në vitin 2031
Japonia planifikon të vendosë raketa tokë-ajër në ishullin e saj të largët perëndimor pranë Tajvanit deri në mars të vitit 2031, tha ministri i saj i Mbrojtjes, ndërsa tensionet rajonale po vlojnë.
Është hera e parë që Japonia specifikon një afat kohor për vendosjen e raketave në ishullin Yonaguni që kur u njoftua në vitin 2022, transmeton Telegrafi.
Kina pretendon se Tajvani i vetëqeverisur është i veti dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për t'u "ribashkuar" me të.
Yonaguni është i dukshëm nga brigjet e Tajvanit në një ditë të kthjellët, i vendosur vetëm 110 km larg.
Tensionet midis Tokios dhe Pekinit kanë qenë të larta që nga nëntori kur kryeministri japonez Sanae Takaichi, duket se sugjeroi që Japonia do të aktivizonte forcën e saj të vetëmbrojtjes në rast të një sulmi ndaj Tajvanit.
Shqetësimi ka qenë prej kohësh se çdo sulm ndaj Tajvanit, i cili e konsideron SHBA-në si aleat, mund të rezultojë në një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak midis Uashingtonit dhe Pekinit, i cili më pas do të zgjerohet për të përfshirë aleatë të tjerë të SHBA-së në rajon, siç është Japonia.
Komentet e Takaichi-t në parlament i ulën lidhjet me Kinën në nivelin më të ulët në vite dhe Pekini ka shtuar presionin në një gamë të gjerë mënyrash - duke dërguar anije luftarake, duke frenuar eksportet e metaleve të rralla, duke frenuar turizmin kinez, duke anuluar koncertet dhe madje duke rimarrë pandat e saj.
Ministri japonez i mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, njoftoi afatin kohor për raketat të martën, një ditë pasi Kina vendosi kufizime eksporti për 20 kompani dhe subjekte japoneze, duke përmendur shqetësime për sigurinë kombëtare.
Koizumi tha se njësia Yonaguni do të jetë e pajisur me raketa tokë-ajër me rreze të mesme veprimi, të afta të kapin avionë dhe raketa hyrëse.
Me një rreze veprimi prej rreth 50 km dhe aftësi 360 gradë, sistemi i raketave i prodhuar në Japoni mund të gjurmojë deri në 100 objektiva njëkohësisht dhe të angazhojë deri në 12 në të njëjtën kohë.
Kina ende nuk ka reaguar ndaj njoftimit të Koizumit. Por kur Koizumi vizitoi Yonagunin në nëntor, Pekini tha se Japonia po lëvizte për të "krijuar tension rajonal dhe për të provokuar konfrontim ushtarak".
Brenda pak ditësh, Kina ngriti dronë pranë ishullit për të shprehur zemërimin e saj, duke bërë që Japonia të ngrinte avionë luftarakë në përgjigje.
Zhvillimet e fundit vijnë pasi Takaichi siguroi një fitore dërrmuese në zgjedhjet parlamentare në fillim të këtij muaji. Kjo fitore i dha Takaichi hapësirë politike për të dyfishuar përpjekjet për të rritur aftësitë mbrojtëse të Japonisë.
Kjo e bën njoftimin në ishullin Yonaguni më shumë sesa thjesht një rregullim ushtarak - duket si kapitulli hapës për një Tokio më të vendosur.
Dhe ndërsa Takaichi forcon buxhetin ushtarak dhe të mbrojtjes të vendit, një vendosmëri e tillë duket se nuk ka gjasa të mbarojë këtu.
Njoftimi i Yonaguni tregon gjithashtu se ku e sheh Japonia vijën e saj të frontit - dhe sa larg është e përgatitur të shkojë për ta mbrojtur atë.
Gjatë dekadës së fundit, Japonia e ka transformuar Yonagunin e përgjumur në një post ushtarak, i cili aktualisht merret me mbikëqyrjen bregdetare dhe ka rreth 160 anëtarë të forcës së vetëmbrojtjes së Japonisë.
Një njësi lufte elektronike e aftë të ndërpresë komunikimet dhe radarët e armikut do të ngrihet atje në vitin fiskal 2026, i cili zgjat nga prilli deri në mars të vitit të ardhshëm.
Koha për vendosjen e njësisë së raketave "mund të ndryshojë në varësi të progresit të përmirësimeve të ardhshme të objekteve, por plani aktual është për vitin fiskal 2030", tha Koizumi. /Telegrafi/