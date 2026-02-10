Japonia do t'i bashkohet PURL-it të NATO-s, do të financojë vetëm pajisje jo-vdekjeprurëse amerikane për Ukrainën
Japonia po përgatitet të bashkohet me iniciativën PURL të NATO-s për të mbështetur Ukrainën, duke përdorur fonde ekskluzivisht për pajisje mbrojtëse jo-vdekjeprurëse të prodhuara në SHBA, raportoi transmetuesi publik japonez NHK, duke cituar burime brenda aleancës.
Disa zyrtarë të NATO-s i thanë NHK-së se Tokio pritet të njoftojë zyrtarisht pjesëmarrjen e saj në PURL në javët e ardhshme, transmeton Telegrafi.
Sipas planit, Japonia do të financojë blerjet e pajisjeve jo-vdekjeprurëse për Ukrainën - me shumë mundësi duke përfshirë sisteme radarësh dhe jelekë mbrojtës - ndërsa vazhdon të shmangë financimin e drejtpërdrejtë të armëve vdekjeprurëse.
Japonia tashmë ka njoftuar disa shtete anëtare të NATO-s dhe zyrtarë ukrainas për vendimin, thanë burimet.
Një zyrtar i NATO-s i tha NHK-së se edhe pajisjet jo-vdekjeprurëse luajnë një "rol kritik" në fushën e betejës, duke e quajtur hyrjen e Japonisë në program "një hap të rëndësishëm përpara" në mbështetjen e Kievit kundër pushtimit të vazhdueshëm të Rusisë.
I lansuar në vitin 2025, PURL është një mekanizëm i përbashkët SHBA-NATO i projektuar për të përshpejtuar dërgesat e armëve dhe pajisjeve të prodhuara në Amerikë në Ukrainë.
Vendet partnere financojnë blerjet bazuar në nevojat prioritare të Ukrainës, me kontribute të bashkuara përmes një fondi të menaxhuar nga NATO.
Ndërsa programi është përdorur për të lëvizur sisteme me kërkesë të lartë - duke përfshirë interceptorët e mbrojtjes ajrore Patriot - roli i Japonisë do të jetë i kufizuar në mënyrë strikte në artikujt jo-vdekjeprurës.
Japonia ka zgjeruar vazhdimisht mbështetjen e saj për Ukrainën, duke mbetur e detyruar nga kufizimet kushtetuese për eksportet e armëve.
Në fund të vitit të kaluar, Tokio transferoi 8.8 miliardë jen (rreth 56.7 milionë dollarë) në Ukrainë në kuadër të Programit të saj të Rimëkëmbjes Emergjente dhe miratoi një raund të ri ndihme me grante.
Në janar, agjencia ndërkombëtare e ndihmës e Japonisë JICA angazhoi 4 miliardë jen shtesë (mbi 25 milionë dollarë) për pastrimin e minave dhe ndihmë mjekësore.
Ukraina u ka kërkuar vazhdimisht aleatëve të lëshojnë raketat e mbrojtjes ajrore nga rezervat e tyre, ndërsa sulmet ruse në infrastrukturën civile dhe energjetike vazhdojnë. Zyrtarët e NATO-s thonë se puna për të siguruar interceptorë shtesë është duke u zhvilluar.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka thënë se vendet evropiane do të mobilizojnë më shumë se 15 miliardë dollarë për blerjen e armëve për Ukrainën dhe i ka nxitur shtetet e BE-së "që kanë rezerva interceptorësh" t'i transferojnë ato në Kiev.
Vonesat në dërgesat e mbrojtjes ajrore mbeten një pikë e vështirë për Ukrainën. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka kritikuar publikisht partnerët evropianë - përfshirë edhe në Forumin Ekonomik Botëror në Davos - për mungesën e raketave të mbrojtjes ajrore. /Telegrafi/