Janevska: Tetë diploma të kontestuara nga Universiteti i Filozofisë janë anuluar, rastet janë raportuar në Prokurori
Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ka nisur një procedurë për anulimin e diplomave në Fakultetin Filozofik në UKIM dhe në "International Slavic Univesity" për shkak të parregullsive serioze, konfirmoi ministrja Vesna Janevska. Rastet tashmë janë raportuar në Prokurorinë Publike për veprime të mëtejshme.
Në Fakultetin e Filozofisë, Ministria po anulon tetë diploma nga tetë regjistrime tashmë të anuluara. Siç tha Janevska, kjo ka të bëjë me gjithsej 17 studentë.
Disa nga studentët ishin të regjistruar në ciklin e dytë dhe tashmë janë diplomuar, ndërsa të tjerët vazhduan arsimin e tyre në ciklin e tretë të studimeve.
"Fakulteti ka detyrimin të anulojë një certifikatë të mbetur, pas së cilës Ministria e Arsimit do të anulojë dokumentet për të gjithë tetë studentët", njoftoi Ministrja.
Rasti i dytë ka të bëjë me një universitet privat ku u anuluan dy diploma të një studenti. Sipas Ministres, studenti studioi në të dy nivelet universitare dhe pasuniversitare dhe ekziston një dyshim serioz për falsifikim të të dy diplomave.
Ministrja theksoi se Ministria e Arsimit vepron në mënyrë strikte në përputhje me dispozitat ligjore dhe nuk bën dallim midis institucioneve shtetërore dhe private të arsimit të lartë.
"Informacioni në lidhje me diplomat e anuluara do të publikohet zyrtarisht sot në gazetat ditore dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës", theksoi ajo.
Kjo vjen pas raportimit të ngjarjeve në Fakultetin e Filozofisë në UKIM, ku u përcaktua se që nga viti 2019 fakulteti kishte regjistruar në mënyrë të paligjshme studentë në studime master dhe doktoraturë, edhe pse ata kishin përfunduar më parë studime profesionale trevjeçare, gjë që ligjërisht nuk u lejonte atyre të hynin në sistemin akademik në ciklin e dytë dhe të tretë./Telegrafi/