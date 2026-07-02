Janevska: Prindërit e fëmijëve që ushtrojnë dhunë do të përballen me gjoba
Prindërit e fëmijëve që kryejnë dhunë nga bashkëmoshatarët do të paguajnë gjoba, thotë Ministrja e Arsimit Vesna Janevska.
"Ndryshimet ligjore janë në procedurë parlamentare që parashikojnë gjoba për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve që zbulohen se kanë kryer dhunë nga bashkëmoshatarët në shkollë", njoftoi Janevska.
Ajo tha se shumë familjeve u mungon komponenti edukativ dhe shtoi se pa një angazhim më të madh të prindërve, nuk do të jetë e mundur të parandalohet me sukses dhuna nga bashkëmoshatarët.
"Shumë familjeve u mungon pikërisht ai komponent edukativ, i cili është baza për rritje të shëndetshme. Rasti i fundit i dhunës nga bashkëmoshatarët tregoi fëmijë me mungesë empatie dhe vlera të shtrembëruara. Disa e shpërthejnë dhunën ndaj një fëmije, ndërsa të tjerë qëndrojnë mënjanë, filmojnë dhe argëtohen në vend që ta ndihmojnë", tha Janevska.
Një video e dhunës nga bashkëmoshatarët në Aerodrom është shfaqur në domenin publik./Telegrafi/