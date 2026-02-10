Janevska: Ligji i ri për arsim nuk ndikon në autonominë e universiteteve, por ato kanë detyrim për llogaridhënie
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska thotë se ligji i ri për arsimin e lartë nuk kërcënon autonominë e universiteteve, por përkundrazi fut një detyrim për llogaridhënie ndaj Qeverisë për fondet që marrin.
"Autonomia e universiteteve me këtë ligj nuk kufizohet në asnjë mënyrë, por universitetet duhet të jenë të vetëdijshme se një pjesë e madhe e tyre duhet t'i japin llogari Qeverisë për fondet që marrin nga Qeveria. Ne nuk po ndërhyjmë fare në autonomi, por që tani e tutje do të kërkojmë llogaridhënie. Kjo ishte parashikuar nga ligji i mëparshëm i vitit 2018, por nuk u ringjall kurrë.
Aktualisht, ne po kërkojmë që llogaridhënia të ringjallet pa asnjë ndërhyrje në lirinë e tyre akademike. Ata duhet të thonë se për çfarë kanë kundërshtime, sepse asnjë organ i parashikuar në ligj nuk varet nga Qeveria, përveç Parlamentit, i cili është themeluesi.
Nuk shoh që Qeveria po ndërhyn shumë, do ta them përsëri se ata kanë detyrim të jenë të llogaridhënës dhe nuk shoh që këtu do të lindte ndonjë problem, por nëse ata trajtojnë konkretisht se cilin nen, cilin qëndrim, ne sigurisht që do ta mendojmë dhe do ta diskutojmë", shtoi Janevska.
Lidhur me arsimin e lartë falas, Janevska tha se aktualisht nuk ka kushte për të, duke theksuar se është një çështje serioze financiare dhe sistemike që nuk mund të zgjidhet pa një bazë të qëndrueshme./Telegrafi/