Janevska: Do ta optimizojmë rrjetin shkollor pa i pushuar mësuesit nga puna
Asnjë mësues nuk do të pushohet nga puna gjatë optimizimit të rrjetit shkollor. Në ligje, ne kemi parashikuar mundësi për ata mësues që mbeten pa nxënës, me pëlqimin e tyre për t'u punësuar si asistentë arsimorë për një periudhë prej një viti. Asgjë nuk bëhet me forcë, ekskluzivisht në mënyrë transparente, me pëlqimin e stafit mësimdhënës dhe në bashkëpunim me komunat, UNICEF-in dhe Bankën Botërore. Këtë e theksoi Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare në Kuvend në lidhje me optimizimin e rrjetit shkollor, një proces që, siç tha ajo, ishte i nevojshëm të zbatohej shumë kohë më parë, por Qeveria e LSDM-së nuk pati guximin ta bënte.
"Dy të tretat e të gjitha objekteve shkollore në Maqedoni janë shkolla rajonale, por vetëm 12% e numrit të përgjithshëm të nxënësve mësojnë në to. Në rreth 100 objekte shkollore, mësojnë më pak se 5 fëmijë.
Ne duhet t'i integrojmë ato në shkolla më të mëdha, për një socializim dhe arsimim më të madh në kushte më të mira. Interesat e tyre më të mira janë arsyeja kryesore për optimizimin e rrjetit shkollor. Gjëja dytësore është se komunat do të kursejnë fonde që më pas mund t'i investojnë në infrastrukturë", tha Janevska.
Janevska gjithashtu tregoi të dhënat se në 20 vitet e fundit numri i nxënësve është ulur me 28%, ndërsa numri i mësuesve është rritur me 46%. Si rezultat, mesatarja kombëtare ka rënë nga 18 nxënës për mësues në 11.4 nxënës për mësues, krahasuar me mesataren e OECD-së prej 15 nxënës për mësues./Telegrafi/