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Asnjë mësues nuk do të pushohet nga puna gjatë optimizimit të rrjetit shkollor. Në ligje, ne kemi parashikuar mundësi për ata mësues që mbeten pa nxënës, me pëlqimin e tyre për t'u punësuar si asistentë arsimorë për një periudhë prej një viti. Asgjë nuk bëhet me forcë, ekskluzivisht në mënyrë transparente, me pëlqimin e stafit mësimdhënës dhe në bashkëpunim me komunat, UNICEF-in dhe Bankën Botërore. Këtë e theksoi Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare në Kuvend në lidhje me optimizimin e rrjetit shkollor, një proces që, siç tha ajo, ishte i nevojshëm të zbatohej shumë kohë më parë, por Qeveria e LSDM-së nuk pati guximin ta bënte.

"Dy të tretat e të gjitha objekteve shkollore në Maqedoni janë shkolla rajonale, por vetëm 12% e numrit të përgjithshëm të nxënësve mësojnë në to. Në rreth 100 objekte shkollore, mësojnë më pak se 5 fëmijë.

Ne duhet t'i integrojmë ato në shkolla më të mëdha, për një socializim dhe arsimim më të madh në kushte më të mira. Interesat e tyre më të mira janë arsyeja kryesore për optimizimin e rrjetit shkollor. Gjëja dytësore është se komunat do të kursejnë fonde që më pas mund t'i investojnë në infrastrukturë", tha Janevska.

Janevska gjithashtu tregoi të dhënat se në 20 vitet e fundit numri i nxënësve është ulur me 28%, ndërsa numri i mësuesve është rritur me 46%. Si rezultat, mesatarja kombëtare ka rënë nga 18 nxënës për mësues në 11.4 nxënës për mësues, krahasuar me mesataren e OECD-së prej 15 nxënës për mësues./Telegrafi/

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