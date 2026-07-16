ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se sot janë shkyçur 8 lidhje ilegale nga rrjeti i ujësjellësit në fshatin Barilevë të Prishtinës.

Sipas njoftimit, ekipet në teren janë duke vazhduar aksionin e shkyçjeve, në fshatin Barilevë janë shkyçur 8 lidhje ilegale.

KRU “Prishtina” ka bërë të ditur se çdo lidhje e paregjistruar do të identifikohet dhe do të shkyçet, nëse keni një lidhje te palegalizuar, paraqiteni kërkesën për legalizim që të shmangni pasojat ligjore.

“Kujdes! Dëmtimi, heqja ose manipulimi i plombës së ujëmatësit nuk është vetëm shkelje e rregullave, është vepër penale dhe trajtohet sipas ligjit”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/



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