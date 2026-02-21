Ja si mund të duket Mercedes "Baby" G-Class
Një version më i vogël i një SUV-i ikonik—kjo është ideja e përgjithshme që qëndron pas modelit të ardhshëm G-Class "Baby" të Mercedes-Benz.
Kjo fuoristradë me përmasa të vogla do ta zgjerojë linjën e SUV-ve të prodhuesit gjerman të automobilave luksozë.
Ende nuk ka imazhe zyrtare apo data të konfirmuara prodhimi.
Por thashethemet gjatë muajve të fundit tregojnë për një debutim të mundshëm në vitin 2027 - një vit kur Mercedes planifikon të riformësojë ndjeshëm linjën e veturav e.
Deri atëherë, ja si mund të duket G-Class e vogël. /Telegrafi/
