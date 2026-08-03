Ja pse nuk duhet të flini kurrë pranë një ventilatori
Gjatë valës së të nxehtit, shumë njerëz e lënë ventilatorin ndezur deri në mëngjes, por ekspertët paralajmërojnë se kjo mënyrë e ftohjes mund të shkaktojë më shumë probleme shëndetësore.
Një ventilator mund ta bëjë më të lehtë gjumin në një dhomë të ngrohtë, por rrjedha e ajrit natën nuk është pa pasoja. Doktoresha Hana Patel pohon se njerëzit me alergji ndaj pluhurit ose polenit mund të përjetojnë simptoma më të forta sepse ventilatori i fryn alergjenët nëpër dhomë dhe rrit gjasat që ata t'i thithin ato ose të bien në kontakt me lëkurën, raporton Metro.co.uk.
Ajo përmend zgjimin me dhimbje fyti, kruajtje ose teshtima si shenjat më të zakonshme. Ekspertja shton se pluhuri, marimangat, sporet dhe poleni që krijojnë ventilatorët mund ta përkeqësojnë astmën, kështu që për disa njerëz, veçanërisht fëmijët, ato mund të shkaktojnë më shumë probleme se sa dobi.
Terapistja e gjumit Natalie Pennicotte-Collier thotë se një ventilator që punon gjithë natën than mukozën e hundës, fytit dhe traktit të sipërm respirator, duke bërë që trupi të prodhojë më shumë mukus. Kjo është arsyeja pse disa njerëz zgjohen me hundë të bllokuara, edhe nëse nuk është ftohje.
Ajri i ftohtë mund të ndikojë gjithashtu në muskuj. Nëse ventilatori vendoset shumë afër, fryrja e vazhdueshme mund të shkaktojë tension muskulor gjatë gjumit, kështu që mund të zgjoheni në mëngjes me dhimbje ose ngërçe, dhe ankesat ekzistuese mund të jenë më të theksuara.
Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu për tharjen e syve, gojës dhe lëkurës, veçanërisht nëse ajri fryn direkt në fytyrë. Për të zvogëluar pasojat negative, ata këshillojnë që ta drejtoni ventilatorin drejt murit ose tavanit, ta përdorni vetëm para se të flini ose me një kohëmatës, dhe ta pastroni rregullisht si atë ashtu edhe dhomën ku flini. Ata gjithashtu rekomandojnë konsumimin e mjaftueshëm të lëngjeve gjatë ditës.