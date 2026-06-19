Izraeli sulmon Libanin pavarësisht marrëveshjes SHBA-Iran
Ushtria izraelite ka njoftuar se forcat e saj kanë goditur objektiva në të gjithë Libanin jugor gjatë natës.
Hezbollahu gjithashtu ka raportuar për luftime të ashpra në zonë.
Raportet fillestare flasin për të paktën 16 të vdekur.
E gjitha kjo pavarësisht se luftimet në Liban - të cilin e pushton Izraeli - janë një pikë kyçe në një marrëveshje që synon t'i japë fund luftës, të cilën e kanë nënshkruar SHBA-ja dhe Irani.
Si kujtesë, ja çfarë thotë paragrafi i parë i asaj marrëveshjeje:
“...deklarojnë ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, dhe zotohen që tani e tutje të mos fillojnë asnjë luftë ose asnjë operacion ushtarak kundër njëri-tjetrit dhe të përmbahen nga kërcënimi ose përdorimi i forcës kundër njëri-tjetrit dhe të sigurojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Libanit. Marrëveshja përfundimtare do të konfirmojë ndërprerjen e përhershme të luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin dhe dispozita të tjera të këtij paragrafi”.
Ndaj kritikave izraelite ndaj kësaj marrëveshjeje, zëvendëspresidenti amerikan JD Vance dha një përgjigje të ashpër.
"Nuk besoj që po sulmoj aleatin e vetëm të fuqishëm që më ka mbetur diku në të gjithë botën", tha ai. /Telegrafi/