Izraeli shkatërron një urë të rëndësishme në Libanin jugor
Një sulm ajror izraelit në një urë në Liban ka lënë pjesë të mëdha të rajonit jugor të shkëputura nga pjesa tjetër e vendit.
Raportohet se ura Qasmiyeh në Tyre u shkatërrua kryesisht pasi Izraeli e goditi atë.
Goditja preu një lidhje kryesore midis qytetit jugor të Nabatiyeh dhe rajonit të luginës al-Hujair më në jug
- YouTube www.youtube.com
Sulmet vijnë pasi zyrtarët izraelitë thanë se ushtria ishte urdhëruar të synonte ura të tjera përgjatë lumit Litani, në atë që duket të jetë një përpjekje më e gjerë për të prishur rrugët që dyshohet se përdoren nga Hezbollahu.
Izraeli më parë e ka akuzuar grupin e mbështetur nga Irani për përdorimin e një infrastrukture të tillë për të lëvizur luftëtarë dhe pajisje.
Ndryshe, çmimet e naftës kanë rënë ndjeshëm pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump sugjeroi se bisedimet e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund t'i japin fund luftës.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi global i naftës, ra me më shumë se 7% duke u tregtuar nën 99 dollarë për fuçi, pasi u ngjit në 114 dollarë për fuçi më herët gjatë ditës.
WTI, indeksi amerikan, ra me 8% në 90 dollarë për fuçi, rreth 10 dollarë më poshtë se sa ishte tregtuar më herët gjatë ditës. /Telegrafi/