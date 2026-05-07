Izraeli padit një burrë hebre të akuzuar për sulm ndaj një murgeshe të krishterë
Izraeli paditi një burrë hebre për një sulm të dhunshëm ndaj një murgeshe pranë qytetit të vjetër të Jerusalemit javën e kaluar, i fundit në një seri incidentesh të profilit të lartë që synojnë të krishterët dhe simbolet fetare.
Aktakuza e identifikoi burrin si Yona Schreiber, 36 vjeç, nga vendbanimi i Peduel në Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pasi një video e sulmit u dënua gjerësisht nga udhëheqës të huaj dhe të krishterë.
Sipas padisë, Schreiber sulmoi një grua pak jashtë mureve të qytetit të vjetër të Jerusalemit sepse ajo mbante veshur një kostum që e identifikonte atë si një murgeshë katolike.
Ai e shtyu dhe më pas e shqelmoi ndërsa ajo ishte shtrirë në tokë, dhe gjithashtu sulmoi një kalimtar i cili u përpoq të ndalonte sulmin e tij, tha aktakuza.
Schreiber akuzohet për sulm të thjeshtë dhe sulm të motivuar nga armiqësia fetare.
Grupet fetare kanë dokumentuar një rritje të akteve të ngacmimit dhe dhunës kundër pelegrinëve dhe klerit të krishterë, si dhe banorëve të krishterë palestinezë, duke përfshirë sulme dhe pështymë - shpesh nga hebrenjtë ultra-ortodoksë. /Telegrafi/
תקיפת הנזירה אתמול באזור קבר דוד בירושלים - שוטרי מרחב דוד איתרו את החשוד (36) ועצרו אותו בחשד לתקיפה ממניע גזעני >>> pic.twitter.com/agRpznR84X
— משטרת ישראל (@IL_police) April 30, 2026
Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected.
The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious… pic.twitter.com/1e0W8bobpo
— Israel Police (@israelpolice) April 29, 2026