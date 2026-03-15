Izraeli mund të thërrasë 450,000 rezervistë për një pushtim të mundshëm tokësor në Liban
Izraeli së shpejti mund të miratojë mobilizimin e deri në 450,000 trupave rezervë si pjesë e përgatitjeve për një pushtim të mundshëm tokësor në Liban, raportuan mediat izraelite.
Transmetuesi publik i Izraelit KAN tha se ka "mësuar" se mobilizimi i këtij numri personeli është pjesë e përgatitjeve ushtarake për luftë dhe mundësisë së një pushtimi tokësor në Liban.
Megjithatë, transmetuesi nuk dha një burim për këtë informacion, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
Sipas raportit, propozimi pritet t'u paraqitet së shpejti ministrave të qeverisë dhe Komitetit të Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes të Knessetit për miratim.
Transmetuesi tha se kufiri i autorizuar aktualisht për mobilizimin e rezervistëve është rreth 260,000 trupa, bazuar në një vendim qeveritar të lëshuar në janar, që do të thotë se kërkesa e re do ta zgjeronte ndjeshëm kufirin aktual.
Raporti i medias vjen mes tensioneve në rritje me Libanin, ku ushtria izraelite po shqyrton opsionet për të zgjeruar agresionin e saj ushtarak, duke përfshirë mundësinë e nisjes së një pushtimi tokësor.
Raporti tha gjithashtu se forcat izraelite kohët e fundit kanë synuar infrastrukturën në Libanin jugor, përfshirë një urë mbi lumin Litani, duke pretenduar se ajo ishte përdorur si një kalim për luftëtarët e Hezbollahut.
Ai shtoi se Izraeli po shqyrton gjithashtu zgjerimin e zonës tampon në Libanin jugor, ndërsa konsultohet me SHBA-në mbi zhvillimet përgjatë kufirit verior.
Që nga 28 shkurti, Izraeli dhe SHBA-të kanë nisur luftë kundër Iranit që vrau qindra njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm të Iranit, Ali Khamenei, dhe zyrtarë të tjerë të sigurisë.
Irani është përgjigjur duke lëshuar raketa dhe dronë drejt Izraelit dhe duke synuar atë që e përshkruan si interesa amerikane në disa vende arabe, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturën civile, të cilën shtetet e prekura e kanë dënuar.
Më 2 mars, Hezbollahu filloi të synonte vendet ushtarake izraelite në përgjigje të sulmeve izraelite ndaj Libanit pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga nëntori 2024 dhe vrasjes së Khameneit.
Izraeli, në të njëjtën ditë, zgjeroi sulmet e tij në periferitë jugore të Bejrutit dhe zonat në Libanin jugor dhe lindor përpara se të niste një ndërhyrje tokësore në Libanin jugor më 3 mars. /Telegrafi/