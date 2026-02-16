Izraeli bombardon kufirin Liban-Siri, vret katër persona
Forcat izraelite kanë bombarduar një automjet pranë kufirit të Libanit me Sirinë, duke vrarë të paktën katër persona, sipas Ministrisë së Shëndetit Publik libanez.
Sulmi ajror izraelit ndodhi herët të hënën në mëngjes, tha ajo në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
Agjencia e lajmeve e Libanit tha se një nga viktimat ishte një shtetas sirian i quajtur Khaled Mohammad al-Ahmad.
Ushtria izraelite konfirmoi sulmin ajror, duke pretenduar në një postim në X se ai kishte në shënjestër anëtarë të Xhihadit Islamik Palestinez (PIJ) në Liban. Ajo nuk dha prova për pretendimin e saj.
Ushtria izraelite tha se bastisja u zhvillua në zonën Majdal Anjar të Libanit.
PIJ është një grup i armatosur në territorin e pushtuar palestinez, që lufton përkrah Hamasit në Gaza për krijimin e një shteti palestinez.
Është gjithashtu një aleat i grupit të armatosur libanez, Hezbollahut, i cili nisi sulme në Izraelin verior në solidaritet me palestinezët pas fillimit të luftës të Izraelit në Gaza në vitin 2023.
Izraeli dhe Hezbollahu ranë dakord për një armëpushim në nëntor 2024, por ushtria izraelite ka vazhduar të kryejë sulme pothuajse të përditshme në Liban, duke shkelur armëpushimin e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara.
Sipas Kombeve të Bashkuara, ushtria izraelite nisi më shumë se 10,000 sulme ajrore dhe tokësore gjatë vitit që kur ra dakord të ndalonte armiqësitë.
Zyra e të drejtave të njeriut e OKB-së tha në nëntor të vitit të kaluar se kishte verifikuar të paktën 108 viktima civile nga sulmet izraelite që nga armëpushimi, përfshirë të paktën 21 gra dhe 16 fëmijë.
Të paktën 11 civilë libanezë u rrëmbyen gjithashtu nga forcat izraelite gjatë asaj periudhe kohore, tha zyra.
Libani paraqiti një ankesë në OKB muajin e kaluar në lidhje me shkeljet e përsëritura izraelite, duke i kërkuar Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të shtyjë Izraelin të ndërpresë sulmet e tij dhe të tërhiqet plotësisht nga vendi.
Në padi thuhej se Izraeli shkeli sovranitetin e Libanit të paktën 2,036 herë vetëm në tre muajt e fundit të vitit 2025.
Izraeli gjithashtu vazhdon të pushtojë pesë zona në territorin libanez, duke bllokuar rindërtimin e fshatrave të shkatërruara kufitare dhe duke penguar dhjetëra mijëra njerëz të zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre. /Telegrafi/