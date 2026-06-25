Ivana Knoll zbulon se cili futbollist e ka impresionuar më shumë: I vetmi që më pëlqen veçanërisht si person
Tashmë është shndërruar në një nga personazhet më të famshëm në kampionate të ndryshme, sidomos në atë të Kupës së Botës, Ivana Knoll e di se si janë lojtarët jashtë fushës.
Në një intervistë me mediat e huaja, ajo zbuloi se kush e ka impresionuar më shumë si person dhe cilët futbollistë i pëlqen t'i ndjekë më shumë gjatë turneut. Kur u pyet se cilët janë lojtarët e saj të preferuar në këtë Kupë Bote dhe ndeshjet e të cilëve i pëlqen t'i ndjekë më shumë, Ivana veçoi një emër të madh.
"Sinqerisht, nga të gjithë lojtarët që kam takuar, i vetmi që më pëlqen veçanërisht si person është Erling Haaland", tha ajo.
Ivana Knöll gives her take on who the friendliest World Cup footballers are!#fifaworldcup pic.twitter.com/90VWBqi845
— talkSPORT (@talkSPORT) June 24, 2026
Ajo shtoi se është takuar me disa lojtarë të famshëm futbolli gjatë viteve dhe mban raporte miqësore me disa prej tyre.
"E njoh Viniciusin, e kam takuar Haalandin, e njoh Rafael Leãon. Janë të gjithë djem shumë të mirë dhe nuk mund të them asgjë të keqe për ta", tha ajo.
Megjithatë, kur bëhet fjalë për përshtypjet personale, sulmuesi norvegjez la gjurmën më të fortë.
"Më bëri shumë përshtypje Haaland dhe miqtë e tij. Mendoj se janë njerëz vërtet të mirë", përfundoi Ivana.
Përndryshe, Ivana Knoll është një influencuere, modele dhe DJ kroate, e cila fitoi njohje globale si një tifoze për ekipin e kombëtar të Kroacisë në garat e mëdha të futbollit.
Ajo arriti popullaritetin e saj më të madh gjatë Kupës së Botës 2022 në Katar, ku shpesh u fotografua e veshur me veshje të frymëzuara nga modeli kroat i shahut.
Knoll siç raportohet është lindur në Frankfurt në vitin 1992 dhe u rrit në Kroaci. Sot, ajo ka miliona ndjekës në rrjetet sociale dhe performon si DJ Knolldoll.