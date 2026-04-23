Iu dha lamtumira e fundit ish-eprorit të UÇK-së, Selim Krasniqi
Me nderime të larta u përkujtua sot jeta dhe kontributi i çmuar i patriotit Selim Krasniqi – Komandant “Baca”, në mbledhjen komemorative ku morën pjesë familjarë, bashkëluftëtarë, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë të shumtë.
Në këtë ceremoni u vlerësua roli i tij në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe angazhimi i vazhdueshëm në shërbim të vendit edhe pas luftës.
"E kujtuam si njeri të përkushtuar, me vlera të larta atdhetare dhe njerëzore.z. Krasniqi dha kontribut të rëndësishëm edhe në pajtimin e gjaqeve dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe ka udhëhequr edhe Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren", ka shkruar kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj.
Varrimi i tij u bë me nderime të larta në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë.