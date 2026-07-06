Isufaj për deklaratën e Haxhiut: Nuk bie pre e askujt
Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj nuk ka komentuar deklaratën e ushtrueses së detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiut për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të Shtetit.
Ndër të tjerash ai tha se “nuk bie pre askujt”.
Në një konferencë për media ku Isufaj njoftoi për operacionet e fundit të Prokurorisë Speciale, u pyet nga mediat për deklaratën e U.D Presidentes, Albulena Haxhiu.
Isufaj tha se pyetje të tilla duhet t’i drejtohen Këshillit Prokurorial të Kosovës, teksa vendosi të mos komentoj deklarata politike të askujt.
“Këto janë pyetje që mund t’ia drejtoni Këshillit Prokurorial të Kosovës, nuk i komentoj deklaratat politike të askujt, nuk bie pre askujt”, tha Isufaj.
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, në rrjetin social të Presidencës ka komentuar shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të Shtetit.
Sipas saj, ky veprim i Këshillit Prokurorial të Kosovës rikthen mundësinë për një proces të rregullt, transparent dhe të bazuar në meritë, duke u zgjedhur në krye të Prokurorisë kandidati më kompetent dhe me integritet të lartë profesional.
“Është me rëndësi që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë të paanshme, të besueshme dhe larg çdo ndikimi politik apo interesi të ngushtë, në mënyrë që në krye të Prokurorisë së Shtetit të zgjidhet kandidati më kompetent dhe me integritet të lartë profesional”, ka thënë Haxhiu.