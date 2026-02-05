ISHP: Neoplazmat malinje, shkaku i dytë më i shpeshtë i vdekshmërisë në RMV
Neoplazmat malinje janë ndër shkaqet më të shpeshta të vdekshmërisë në botë. Në vendin tonë, pas sëmundjeve të sistemit qarkullues, neoplazmat malinje përbëjnë shkakun e dytë më të shpeshtë të vdekjes. Në periudhën 2010–2024, shkalla e mortalitetit ka lëvizur nga 180,3 për 100.000 banorë në vitin 2010 deri 217,0%000 në vitin 2024, theksohet në raportin e Institutit të Shëndetit Publik.
Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje te meshkujt ka qenë më e lartë krahasuar me femrat.
“Në periudhën 2010–2024, shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje te popullsia mbi moshën 65 vjeç ka shënuar luhatje dhe lëviz nga 881,1 në vitin 2010 në 821,3 në vitin 2024 për 100.000 banorë”, shkruan në raport.
Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në grupmoshën mbi 65 vjeç ka qenë më e lartë te popullata mashkullore. Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në grupmoshën 0–64 vjeç ka qenë dukshëm më e ulët krahasuar me shkallën e mortalitetit mbi moshën 65 vjeç. Edhe në grupmoshën 0–64 vjeç, mortaliteti ka qenë më i lartë te meshkujt në raport me femrat.
“Te meshkujt, shkaku më i shpeshtë i vdekjes nga neoplazmat malinje në periudhën 2010–2024 është neoplazma malinje mushkërive, me një shkallë mortaliteti që varion nga 64,8 në vitin 2010, në 58,2 në vitin 2017, 56,1 në vitin 2021, 68,3 në vitin 2023 dhe 71,3 për 100.000 meshkuj në vitin 2024. Te femrat, shkaku më i shpeshtë i vdekjes nga neoplazmat malinje në periudhën 2010–2024 është neoplazma malinje e gjirit. Shkalla e mortalitetit ka lëvizur nga 30,0 në vitin 2010, 32,6 në vitin 2021, 38,5 në vitin 2022 dhe 39,4 për 100.000 femra në vitin 2024”, shkruan në raport.