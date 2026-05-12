Ish-yllit të Chelseat i ndërpritet kontrata pas vetëm dy ndeshjesh nga klubi ikonik i Serie A
Disa lojtarë të rinj kanë pasur vështirësi të afirmohen te Chelsea përpara se të gjenin sukses diku tjetër, mes tyre Mohamed Salah dhe Kevin De Bruyne; megjithatë, në këtë rast, një nga ish-talentët e klubit londinez ka dështuar të lërë gjurmë në Serie A.
Dihet se Salah u transferua në kampionatin italian për të gjetur minuta të rregullta në ekipin e parë, ku la përshtypje të mira përpara se të kalonte në “Anfield”. Aty ai e ndihmoi Liverpoolin të fitonte dy tituj të Ligës Premier dhe një Ligë të Kampionëve.
Edhe De Bruyne ndoqi një rrugë të ngjashme, por periudha e tij jashtë Ligës Premier ishte në Bundesliga, ku shkëlqeu me Wolfsburgun. Më pas Manchester City e bëri pjesë të skuadrës dhe ai vazhdoi të fitonte gjashtë tituj të Ligës Premier, dy FA Cup dhe një Ligë të Kampionëve.
Ndryshe nga këta, ky ish-talenti i Chelseat nuk u drejtua menjëherë në Serie A për t’i dhënë një shtysë të re karrierës, pasi fillimisht kaloi te Brightoni. Megjithatë, aventura e tij në kontinent nuk ka rezultuar e suksesshme.
Tariq Lamptey iu bashkua Fiorentinës në shtator 2025 për një shumë të raportuar rreth 6 milionë euro, por sezoni i tij në Itali ishte një për t’u harruar.
🚨🟣 OFICIAL: Tariq Lamptey rescinde su contrato con la Fiorentina tras un acuerdo mutuo.
El lateral derecho ha disputado 25 minutos con el club. Se rompió el ligamento cruzado en septiembre. Todavía no se ha recuperado.
— ACF Fiorentina (@Sp_Fiorentina) May 11, 2026
Mbrojtësi i kombëtares së Ganës pësoi një këputje të ligamentit gjatë ndeshjes kundër Comos më 21 shtator, dëmtim që praktikisht ia mbylli sezonin, pasi ai kishte zhvilluar vetëm dy paraqitje për klubin.
Tashmë, ai dhe Fiorentina kanë rënë dakord me mirëkuptim për të ndërprerë kontratën me klubin italian, duke e konfirmuar zyrtarisht vendimin.
Lamptey shpresonte të linte gjurmë në Serie A këtë sezon, për të rritur shanset e tij që të përfshihej në përfaqësuesen e Ganës për Kupën e Botës, teksa vendi afrikan përgatitet të përballet me Anglinë, Kroacinë dhe Panamanë në Grupin L.
Tani, me ende disa vite karrierë përpara, mbetet të shihet se cili do të jetë klubi i tij i radhës. Pritet të ketë interes nga disa skuadra në Angli dhe në mbarë Europën për ta afruar, por kjo vetëm pasi ai të jetë rikuperuar plotësisht nga dëmtimi./Telegrafi/