Ish-ylli i Barcelonës kërkon t’i ndërpritet kontrata pasi fishkëllimave nga tifozët e klubit
Philippe Coutinho raportohet se ka kërkuar të ndërpresë kontratën me klubin brazilian Vasco da Gama.
Ish-ylli i Liverpool, Barcelona dhe Bayern Munich u rikthye te klubi i tij i lindjes në 2024 pas një periudhe në Angli me Aston Villa.
Megjithatë, thuhet se Coutinho është bërë objekt i sulmeve nga tifozët e Vasco-s dhe dëshiron të eksplorojë mundësi të reja për të luajtur.
Sipas gazetës Globo, Coutinho i ka informuar drejtuesit e Vascos për dëshirën e tij për të ndërprerë kontratën aktuale, duke biseduar direkt me presidentin e klubit, Pedrinho.
Kjo kërkesë thuhet se ka qenë një surprizë për klubin brazilian, dhe drejtuesit e tij kanë tentuar ta bindin mesfushorin sulmues të ndryshojë mendje, por Coutinho mendohet se gjendja e tij mendore është "e pakthyeshme".
Bisedimet për rinovimin e kontratës kishin filluar pasi Vasco synonte të siguronte një marrëveshje afatgjatë me Coutinhon, por “akumulimi i kritikave” që ai ka marrë në javët e fundit duket se e ka bërë pozicionin e tij në klub të paqëndrueshëm.
Coutinho u fishkëllye nga tifozët e tij gjatë ndeshjes së fundit për Vascon dhe ka qenë objekt i kritikave nga mediat lokale në javët e fundit.
Se ku do të shkojë Coutinho më tej mbetet e pasigurt. Ai mund të jetë një objektiv për ligën arabe, ku Fondi i Investimeve Publike gjithmonë kërkon lojtarë që mund të rrisin profilin e kompeticionit.
Gjithashtu, ai mund të vendosë të zhvendoset në Shtetet e Bashkuara dhe të luajë për një skuadër të MLS-së ose të qëndrojë në Brazil./Telegrafi/