Ish-shefi i NATO-s: Ka dallime mes SHBA-së dhe Evropës por aleanca mbetet e fortë
Pak para samitit të NATO-s në Ankara në korrik, zëra nga Evropa po bëjnë thirrje gjithnjë e më shumë për unitet më të madh brenda aleancës.
Ministri norvegjez i Financave dhe ish-Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, u ka kërkuar partnerëve të aleancës të tregojnë më shumë solidaritet përpara takimit të ardhshëm.
Sipas tij, Washingtoni mbetet i varur nga aleatët e tij në Evropë.
“Është në interesin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të kenë një NATO të fortë”, tha Stoltenberg në një intervistë me gazetën Die Welt.
Lidhur me samitin e ardhshëm të NATO-s më 7 dhe 8 korrik në Ankara dhe kritikat e përsëritura nga presidenti i SHBA-së Donald Trump ndaj partnerëve evropianë, Stoltenberg i tha gazetës Die Welt: "Sigurisht, ka dallime serioze opinionesh midis SHBA-së dhe Evropës për tregtinë, klimën dhe gjithashtu çështjet e sigurisë. Unë nuk i nënvlerësoj këto sfida".
Megjithatë, ai është i bindur se NATO mund të mbetet një aleancë e fortë transatlantike. /Telegrafi/