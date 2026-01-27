Ish-presidentja kroate kërcen në detin e akullt gjatë udhëtimit në Antarktidë
Ish-presidentja kroate, Kolinda Grabar-Kitaroviq, i ka kënaqur ndjekësit e saj në rrjetet sociale me foto nga Antarktida ditët e fundit.
Ajo shkoi në një udhëtim të organizuar nga "influencuesi" i famshëm i udhëtimeve, Kristijan Iliçiq. Ai tani ka postuar një video tjetër në rrjetet sociale që tregon ekipin e tij duke bërë "zhytjen polare".
Grabar-Kitaroviq ishte midis tyre. Në videon, e cila u postua disa ditë më parë, ajo mund të shihet duke kërcyer nga një barkë e vogël drejt e në detin e akullt.
Ajo doli me një gisht të madh lart dhe një buzëqeshje, dhe shumë menjëherë menduan se ishte një video e krijuar nga inteligjenca artificiale.
Iliçiq i dha fund kësaj. Ai postoi një video të re, të pamodifikuar të "zhytjes polare" në TikTok.
“Ju kërkuat një video të daljes nga oqeani i akullt, kështu që ja një video e pamodifikuar e kërcimit të ekipit tim. A mendoni ende se është AI”, shkroi ai përkrah videos dhe personi i parë që shihet në video është Grabar-Kitaroviq.
Udhëtimi u organizua nëpërmjet agjencisë së tij, e cila specializohet në destinacione ekstreme dhe të rralla. Çmimi i paketës, sipas informacionit të disponueshëm, është 16,990 euro për person. /Telegrafi/