Ish-lojtari i Al Nassr trondit: Cristiano Ronaldo agjëroi për dy ditë për të përjetuar atë që ndjenjë myslimanët
Një ish-lojtar i Al Nassr ka zbuluar një detaj të pazakontë nga koha e Cristiano Ronaldo në Arabinë Saudite, duke theksuar kureshtjen dhe respektin e portugezit për kulturën lokale.
Duke folur në podcastin “Thmanyah Sports”, Shaye Sharahili tregoi se Ronaldo kishte vendosur të agjëronte gjatë Ramazanit vitin e kaluar, pavarësisht se nuk është mysliman.
“Vitin e kaluar, Cristiano Ronaldo provoi të agjërojë me lojtarët myslimanë të Al Nassr gjatë Ramazanit. Ai agjëroi për dy ditë për të përjetuar se çfarë ndjejnë myslimanët gjatë agjërimit”, tha Sharahili.
Anekdota u bë publike në kohën kur Ramazani ka nisur për besimtarët myslimanë në mbarë botën, periudhë që shpesh hap debat në futboll për ndikimin e agjërimit te performanca dhe rutina e lojtarëve.
Në Arabinë Saudite, megjithatë, kjo çështje është minimale, pasi shumica e futbollistëve agjërojnë dhe liga përshtat oraret e stërvitjeve dhe ndeshjeve për t’i akomoduar.
Vendimi i Ronaldos për t’u bashkuar — edhe për pak ditë — u pa brenda klubit si një gjest respekti dhe hapjeje, duke theksuar edhe një herë profesionalizmin dhe përshtatshmërinë e veteranit portugez jashtë fushës./Telegrafi/