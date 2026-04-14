Ish-kryetarja e Antikorrupsionit nuk ndihet fajtore: S’kam bërë asnjë vepër për të cilat akuzohem
Ish-kryetarja e Komisionit Antikorrupsion, Tatjana Dimitrovska, para gjykatës deklaroi se nuk ndihet fajtore për akuzat për zbulim të sekretit zyrtar dhe falsifikim kompjuterik.
Në seancën e sotme ajo tha se nuk ka bërë asgjë nga ato që i vihen në barrë.
Përveç saj, të akuzuar janë edhe revizori Mile Stolevski dhe Biljana Petrovska-Manteva, të cilët gjithashtu mohuan fajësinë. Prokuroria vazhdoi me paraqitjen e provave materiale nga kontrollet dhe sendet e sekuestruara.
Mbrojtja pretendon se bëhet fjalë për informacione publike dhe kërkoi tërheqjen e aktakuzës. Seanca e radhës për këtë rast është caktuar për 16 prill.
