Ish-inxhinieri i Facebook-ut hetohet nga policia pas shkarkimit të 30,000 imazheve private
Inxhinieri dyshohet se ka hartuar një program për t’u qasur në imazhet duke shmangur kontrollet e sigurisë së brendshme, tregojnë dokumentet e gjykatës në Mbretërinë e Bashkuar.
Një detektiv nga njësia e krimit kibernetik e policisë metropolitane ka nisur një hetim penal, transmeton Telegrafi.
Meta, kompania që zotëron Facebook, konfirmoi se shkelja e dyshuar u zbulua më shumë se një vit më parë dhe tha se e referoi vetë çështjen në polici.
Gjiganti i mediave sociale me bazë në SHBA tha se përdoruesit e prekur ishin njoftuar dhe punonjësi u pushua nga puna, ndërsa sistemet e tij të sigurisë janë përmirësuar gjithashtu.
Inxhinieri, i cili jeton në Londër, është liruar me kusht ndërsa hetimi vazhdon. Një kërkesë për të ndryshuar kushtet e lirimit me kusht u miratua së fundmi nga Gjykata në Highbury.
Të dhënat e gjykatës thonë se punonjësi akuzohet se ka "aksesuar dhe shkarkuar afërsisht 30,000 imazhe private që u përkisnin përdoruesve të Facebook-ut ndërsa punonte për Meta-n", dhe se ai krijoi një skript të veçantë kompjuterik për ta bërë këtë.
"Mbrojtja e të dhënave të përdoruesve është përparësia jonë kryesore", tha një zëdhënës i Meta-s.
"Pasi zbuluam qasje të papërshtatshme nga një punonjës më shumë se një vit më parë, ne menjëherë e pushuam nga puna individin, njoftuam përdoruesit, ia referuam çështjen zbatimit të ligjit dhe forcuam masat tona të sigurisë. Ne po bashkëpunojmë me hetimin në vazhdim", shtoi zëdhënësi.
Në përgjigje të hetimit, një zëdhënës i Zyrës së Komisionerit të Informacionit (ICO) tha: "Ne jemi në dijeni të këtij incidenti. ICO angazhohet rregullisht me platformat e mediave sociale, përfshirë Meta-n, në lidhje me qasjet ndaj mbrojtjes së të dhënave për të siguruar që të drejtat dhe liritë e përdoruesve po respektohen. Përdoruesit e mediave sociale duhet të jenë në gjendje të besojnë se informacioni i tyre personal trajtohet me përgjegjësi".
Meta - së bashku me Google - muajin e kaluar pësoi një humbje të rëndësishme gjyqësore në SHBA pasi u shpallën përgjegjës për varësinë e një gruaje nga mediat sociale.
Një juri në Los Angeles zbuloi se Instagram, i cili është në pronësi të Meta-s, dhe YouTube, i cili është në pronësi të Google, ishin përgjegjës për dëmin e shkaktuar ndaj 20-vjeçares - duke i dhënë asaj 6 milionë dollarë dëmshpërblim.
Meta dhe Google thanë se nuk ishin dakord me vendimin dhe planifikojnë të apelojnë.
Vendimi u pa si një precedent që mund të informojë qindra raste të tjera kundër kompanive të mediave sociale për krijimin e algoritmeve që krijojnë varësi.
Në vitin 2018, Facebook pësoi një gabim që besohet se ka prekur deri në 6.8 milionë njerëz dhe u ka dhënë aplikacioneve të palëve të treta qasje në fotot e përdoruesve.
Më pas, në vitin 2024, Meta, e cila zotëron edhe WhatsApp, u gjobit me 91 milionë euro nga Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave në Irlandë për mënyrën se si miliona fjalëkalime të përdoruesve të Facebook dhe Instagram ishin ruajtur pa dashje në sistemet e brendshme, që do të thotë se ato nuk ishin të mbrojtura nga enkriptimi. /Telegrafi/