Ish-burgjet që janë transformuar në hotele me pesë yje
Me ambiente të vogla jetese dhe ushqim jo shumë tërheqës, burgjet nuk janë pikërisht sinonim i një arratisjeje luksoze.
Por me "qëndrime të shpëtuara" - ose ndërtesa trashëgimie që janë shndërruar në hotele - midis trendeve kryesore të udhëtimit të vitit 2026, një numër i zgjedhur ish-burgjesh po gjejnë jetë të re si prona me pesë yje.
Nga një burg i epokës osmane te një hapësirë e ndërtuar për të mbajtur revolucionarët gjermanë, këto janë ‘arratisjet’ më luksoze nga burgjet në të gjithë botën.
Udhëtarët së shpejti mund të qëndrojnë në një burg për ish-të mitur në Japoni
Pritur të hapet në qershor të këtij viti, kjo pronë e Hishino Resorts ndodhet brenda ish-burgut për të mitur të Narës.
E hapur për herë të parë në vitin 1908 gjatë periudhës Meiji, ndërtesa ishte një burg funksional deri në vitin 2017, në të cilën pikë u mbyll dhe u caktua si pronë e rëndësishme kulturore kombëtare.
Marka japoneze e hoteleve është përpjekur të ruajë ndjesinë e burgut, duke përfshirë fasadën e tij me tulla të kuqe dhe strukturat e brendshme të çelikut, pa u ndjerë e ngushtë.
Një hotel me suita, midis nëntë dhe njëmbëdhjetë ish-qelive burgu të vetme janë kombinuar për të krijuar secilën prej 48 çelësave, ndërsa ish-krahu i paraburgimit tani do të jetë shtëpia e një restoranti japonezo-francez.
Muzeu i burgut të Narës do të hapet gjithashtu në vend këtë prill, me vizitorët që do të kenë mundësi të mësojnë më shumë rreth historisë së institucionit, si dhe trashëgimisë së tij arkitekturore.
Jashtë hotelit, mysafirët mund të vizitojnë parkun e Narës, të famshëm për drerët e tij që ecin lirshëm, dhe tempuj të ndryshëm, përfshirë Todai-ji, i listuar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s, i cili ishte pjesë e Shtatë Tempujve të Mëdhenj të qytetit.
Burgu i Stambollit për disidentët intelektualë tani është një Four Seasons
I projektuar nga Mimar Kemaleddin Bey në stilin neoklasik turk, Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet u ndërtua në vitin 1918.
Ai shërbeu si burg deri në vitin 1969, gjatë së cilës kohë mbajti kryesisht disidentë intelektualë si shkrimtarë ose gazetarë. Shumë klasikë turq u shkruan këtu, duke përfshirë "Peizazhe Njerëzore nga Vendi Im" të Nazım Hikmet Ran dhe "Reparti 72" i Orhan Kemal.
Pas një periudhe të shkurtër si burg për kriminelë politikë në vitet e 80-ta, ndërtesa u rinovua gjerësisht dhe u rihap si Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet në vitin 1996.
Sot, përtej pjesës së jashtme dhe mermerit dhe gurit të ruajtur në zona të caktuara të pronës si spa, hoteli nuk ka shumë ngjashmëri me një burg, me 65 dhoma dhe suita të bollshme me pamje nga Bosfori.
Brenda, do të gjeni Kurna Spa tradicionale, të kompletuar me përvojën e hamamit, si dhe disa restorante dhe bare.
Vendndodhja e hotelit në lagjen Sultanahmet do të thotë që jeni afër atraksioneve, duke përfshirë Aja Sofinë dhe Pallatin Topkapi.
Një burg i shndërruar në Hotel Liberty
Duke filluar që nga vitet 1840, "mysafirët" e parë të Hotel Liberty ishin të burgosur politikë nga Revolucioni i dështuar i Badenit të vitit 1848.
I rihapur si hotel në vitin 2017, arkitekti Jürgen Grossmann lidhi dy krahët e mëparshëm me një kub qelqi që tani shërben si recepsioni i hotelit.
Ka shenja të përdorimit origjinal të ndërtesës në të gjithë ndërtesën - ndërsa dyert e qelive janë shumë të vogla për përdorim praktik, ato varen pranë secilës prej 38 suitave, dhe emri i restorantit të hotelit, Wasser&Brot, i referohet dietës tipike të një të burgosuri - ujë dhe bukë.
Offenburg është një nga qytetet hyrëse për në Pyllin e Zi të Gjermanisë, duke ofruar shumë mundësi për ecje aty pranë.
Burgu famëkeq i Rrugës Charles, tani The Liberty në Boston
I hapur për herë të parë në vitin 1851, burgu i Rrugës Charles u ndërtua në bashkëpunim me reformatorin e burgjeve Rev. Louis Dwight.
Dizajni, i cili përfshin një ndërtesë qendrore tetëkëndëshe dhe dritare të harkuara me tre kate në secilin prej katër krahëve, lejoi që drita të depërtonte në ndërtesë.
Duke funksionuar si burg deri në vitin 1990, ai atrium i ndriçuar është tani një tipar përcaktues i hotelit, i cili u hap në vitin 2007.
Elemente të tjera të trashëgimisë përfshijnë hekurin e farkëtuar në dritare dhe qelitë e ruajtura të burgut brenda restorantit të hotelit, ndërsa ajo që dikur ishte oborri i ushtrimeve tani është shndërruar në një oborr të peizazhuar.
Emrat e restoranteve janë të gjitha referenca të këndshme për përdorimin e mëparshëm të ndërtesës, me barin Alibi të vendosur në rezervuarin e dehur të burgut. Madje mund të mësoni rreth historisë së burgut në një turne javor.
I vendosur brenda lagjes historike Beacon Hill, klientët e hotelit mund të shëtisin në Charles River Esplanade ose të vizitojnë Boston Common.
Qëndroni në një nga burgjet më famëkeqe të Australisë në The Interlude
Burgu Pentridge, dikur shtëpia e kriminelëve famëkeq, përfshirë Ronald Joseph Ryan dhe Mark 'Chopper' Read, ka pësuar një transformim gjatë dekadës së fundit.
Duke shërbyer si burg midis viteve 1851 dhe 1997, vendi është shtëpia e restoranteve dhe bareve të ndryshme, një kinemaje dhe madje edhe një vendi për dasma.
Divizioni i tij B tani është The Interlude, një hotel butik me vetëm 19 suita.
Për të krijuar secilën prej suitave, katër ose pesë qeli individuale burgu janë kombinuar së bashku, dhe brendësia e dhomës ruan punimet origjinale prej guri, duke sjellë njëkohësisht edhe pajisje moderne.
Hoteli e paraqet veten si "tërheqja e parë urbane e mirëqenies në botë e vendosur në një burg të konvertuar", me një pishinë nëntokësore si pjesën qendrore të tij.
Vizitorët mund të mësojnë më shumë rreth historisë së burgut në një turne në Burgun Pentridge, i cili zhvillohet në Divizionin H.
Pentridge u ndërtua në një zonë të shenjtë për popullin Wurundjeri, dhe para se të hapej hoteli, plaku vendas i Wurundjeri, Bill Nicholson, kreu një pastrim ceremonial të vendit.
Përveç eksplorimit të kompleksit më të gjerë Pentridge Coburg, lagjja është e njohur për kafenetë dhe restorantet e saj të Lindjes së Mesme. /Telegrafi/