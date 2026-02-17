Irlanda fillon hetimet 'në shkallë të gjerë' ndaj Grok të Elon Musk për imazhe seksuale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale
Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave i Irlandës tha se ka hapur një hetim formal ndaj chatbot-it të inteligjencës artificiale Grok të X-it, mbi përpunimin e të dhënave personale dhe potencialin e tij për të prodhuar imazhe dhe video të dëmshme seksualizuese, përfshirë ato të fëmijëve.
Kompania Elon Musk mban operacionet e saj në Bashkimin Evropian në Irlandë, dhe mund të vendosë gjoba deri në 4 përqind të të ardhurave globale të një kompanie sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) të BE-së.
Grok u kritikua ashpër vitin e kaluar pasi ndërtoi një veçori të quajtur "Spicy Mode", e cila u lejonte përdoruesve të nxisnin chatbot-in të "zhvishte" imazhe të grave dhe t'i pozonte ato me bikini, duke krijuar deepfakes të gjeneruara nga AI pa pëlqim ose masa mbrojtëse.
Analizat e medias zbuluan gjithashtu se Grok shpesh bindej kur përdoruesit e nxisnin atë të gjeneronte imazhe seksuale sugjestive të të miturve, përfshirë një të një aktoreje 14-vjeçare, duke ngritur kambana alarmi tek rregullatorët globalë.
Komisioni Evropian nisi hetime zyrtare ndaj Grok në janar. Ndërkohë, vende të tjera, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën, kanë kërcënuar me veprime ligjore ose kanë hapur hetime ndaj Grok.
X u përgjigj duke njoftuar kufizime për të ndaluar Grok të prodhojë imazhe të tilla; megjithatë, raportet tregojnë se imazhet ende prodhohen.
DPC ka qenë duke u angazhuar me XIUC (X Internet Unlimited Company) që kur raportet e medias u shfaqën për herë të parë disa javë më parë në lidhje me aftësinë e supozuar të përdoruesve të X për të nxitur llogarinë @Grok në X të gjenerojë imazhe të seksualizuara të njerëzve të vërtetë, përfshirë fëmijët", tha zëvendës Komisioneri Graham Doyle.
"Si Autoriteti Kryesor Mbikëqyrës për XIUC në të gjithë BE/EEA-në, DPC ka filluar një hetim në shkallë të gjerë", tha Doyle, duke shtuar se kjo do të shqyrtojë pajtueshmërinë e XIUC me disa nga "detyrimet e saj themelore sipas GDPR-së në lidhje me çështjet në fjalë". /Telegrafi/