Iranianët përballen me ndërprerjen më të gjatë kombëtare të internetit, të regjistruar ndonjëherë
Ndërprerja e internetit në Iran, e cila u vendos menjëherë pasi SHBA-të dhe Izraeli sulmuan vendin më 28 shkurt, tani është mbyllja më e gjatë kombëtare e regjistruar ndonjëherë, sipas monitoruesit NetBlocks.
"Ndërprerja e internetit në Iran tani është mbyllja më e gjatë e internetit në shkallë kombëtare e regjistruar ndonjëherë në çdo vend, duke tejkaluar të gjitha incidentet e tjera të krahasueshme për nga ashpërsia, pasi ka hyrë në ditën e 37-të radhazi pas 864 orësh", tha NetBlocks në një postim në rrjetet sociale.
Në një postim tjetër, monitoruesi vuri në dukje se disa vende kishin përjetuar mbyllje të ndërprera ose në nivel rajonal për periudha më të gjata, ndërsa Koreja e Veriut nuk ishte lidhur kurrë me internetin global.
"Ne vazhdimisht e gjejmë veten duke kërkuar mënyra për t'u rilidhur, vetëm për të qenë në gjendje të dëgjojmë lajme të besueshme", tha një grua 47-vjeçare në qytetin qendror të Isfahanit për AFP të shtunën.
"Të qenit pa internet më duket si të jesh pa oksigjen. Ndihem i bllokuar dhe i mbytur", tha një burrë 53-vjeçar në Teheran.
Interneti lokal jashtëzakonisht i kufizuar i Iranit ka funksionuar gjatë gjithë luftës, duke u mundësuar njerëzve të lidhen me faqet e internetit vendase.
Për t'u lidhur me internetin ndërkombëtar për lajme ose rrjetet e ndaluara të mediave sociale si Instagram, disa po arrijnë të përdorin rrjete private virtuale (VPN) për të fshehur origjinën e tyre në momente të rralla kur rrjeti është i disponueshëm.
Iranianët e dyshuar për përdorimin e VPN-ve që nga fillimi i luftës kanë marrë mesazhe me tekst që i paralajmërojnë për arrestim ose burgosje.
Numra shumë më të kufizuar njerëzish kanë qasje në Starlink ose ofrues të tjerë të internetit me bazë satelitore, të cilët janë gjithashtu të ndaluar.
Iranianët u vunë më parë nën një ndërprerje 18-ditore të internetit në janar për shkak të protestave antiqeveritare gjatë të cilave u vranë mijëra njerëz.