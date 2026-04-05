Firma satelitore Planet Labs do të mbajë të pazbuluara imazhet e luftës së Iranit - për një kohë të pacaktuar
Firma e imazheve satelitore Planet Labs tha të shtunën se do të mbajë të fshehura për një kohë të pacaktuar pamjet e Iranit dhe rajonit të konfliktit në Lindjen e Mesme për të përmbushur një kërkesë nga qeveria amerikane.
Planet Labs me seli në Kaliforni, njoftoi vendimin në një email për klientët dhe tha se qeveria amerikane u kishte kërkuar të gjithë ofruesve të imazheve satelitore të mbanin të fshehura për një kohë të pacaktuar imazhet e rajonit të konfliktit.
Kufizimi zgjerohet pas një vonese 14-ditore në imazhet e Lindjes së Mesme që Planet Labs vendosi muajin e kaluar, një veprim që firma tha se kishte për qëllim të parandalonte kundërshtarët ta përdorin atë për të sulmuar SHBA-në dhe aleatët e saj.
Planet Labs theksoi se do të mbajë të fshehura imazhet që datojnë që nga 9 marsi dhe se pret që politika të mbetet në fuqi deri në fund të konfliktit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Lufta filloi kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt, dhe konflikti u përhap në rajon kur Teherani u përgjigj duke nisur sulmet e veta ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në shtetet e Gjirit, duke përfshirë Arabinë Saudite, Kuvajtin dhe Bahreinin.
Përdorimet ushtarake të teknologjisë satelitore përfshijnë identifikimin e objektivave, udhëzimin e armëve, gjurmimin e raketave dhe komunikimet.
Disa specialistë të hapësirës thonë se Irani mund të ketë qasje në imazhe komerciale, duke përfshirë fotografi të marra nëpërmjet kundërshtarëve amerikanë.
Imazhet satelitore gjithashtu ndihmojnë gazetarët dhe akademikët që studiojnë vende të vështira për t'u arritur.
Planet Labs, e cila operon një flotë të madhe satelitësh për imazhe të Tokës dhe u shet imazhe të përditësuara shpesh qeverive, kompanive dhe medias, nuk iu përgjigj një kërkese për komente të mëtejshme.
E Pentagoni tha se nuk komenton për çështje që lidhen me inteligjencën.
Planet Labs tha në emailin e saj drejtuar klientëve se do të kalonte në një "shpërndarje të menaxhuar të imazheve" që konsiderohet se nuk përbën rrezik për sigurinë. Sipas një sistemi të ri, Planet Labs do të publikojë imazhe rast pas rasti për kërkesa urgjente, kritike për misionin ose në interes të publikut.