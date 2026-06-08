Çfarë është Kupola e Hekurt dhe si është kaq efektive?
Kupola e Hekurt e Izraelit ka qenë përsëri aktive, duke kapur raketa.
Sistemi i mbrojtjes ajrore është shumë i vlerësuar dhe njihet për shpëtimin e mijëra qytetarëve izraelitë gjatë dy viteve të fundit.
Përdor radar për të zbuluar dhe për të kapur sulmet ajrore që synojnë vendin.
Ajo u zhvillua nga kompania shtetërore izraelite Rafael Advanced Defence Systems me mbështetjen e SHBA-së dhe financohet kryesisht nga SHBA.
Përbëhet nga një seri njësish mobile të tërhequra nga kamionë të vendosura në të gjithë vendin.
Kur radarët e tyre zbulojnë një kërcënim, informacioni dërgohet në një "qendër menaxhimi beteje" ku personeli ushtarak e analizon atë, duke parashikuar rrugën dhe pikën e impaktit të tij, dhe vendosin se cilin lëshues raketash të përdorin për ta kapur atë.
Më pas, raketat nisen drejt kërcënimit, në mënyrë që të mund ta neutralizojnë atë.
Kupola, e njohur si Kippat Barzel në hebraisht, reagon brenda pak sekondash dhe është e pajisur me personel 24 orë në ditë.
Fillimisht, ishte projektuar për të mbrojtur qytetet dhe vendet strategjike kundër raketave me një rreze veprimi prej 4 deri në 69 km, por mendohet se është zgjeruar.
Sipas prodhuesit, ajo ka qenë gati 99% efektiv kundër raketave nga Hamasi dhe Hezbollahu, dhe ka rrëzuar shumicën e raketave nga Irani.
Duke folur në maj, kryetari i kompanisë së mbrojtjes Rafael, Yuval Steinitz, tha se që nga sulmet e 7 tetorit 2023, Hamasi dhe Hezbollahu kanë qëlluar së bashku rreth 40,000 raketa drejt Izraelit.
"Iron Dome i kapi shumicën e tyre me shkallë suksesi që nuk janë 100%, por afër 100%. Është rreth 98%, madje 99%, kështu që nuk është perfekte, por pothuajse", tha Steinitz.
Irani, sipas tij, ka qëlluar rreth 1,500 raketa balistike drejt Izraelit që nga viti 2024.
Këto janë më të vështira për t'u rrëzuar sepse udhëtojnë me shpejtësi ekstreme dhe rihyjnë nga hapësira.
Megjithatë, Steinitz zbuloi se "vetëm disa dhjetëra" nga këto raketa iraniane nuk u interceptuan.
Steinitz argumentoi se pa Kupolën e Hekurt, ekonomia e Izraelit do të ishte “plotësisht e paralizuar”, pasi njerëzit nuk do të shkonin në punë dhe shkollat do të mbylleshin, ndërsa bazat ushtarake do ta kishin të vështirë të funksiononin.
"Do të kishim gjakderdhje në të gjitha qytetet tona kryesore... do të vriteshin disa mijëra civilë izraelitë", tha ai.
Edhe pse jashtëzakonisht efektive, Kupola e Hekurt nuk është perfekte.
Ajo ka “një pikë ngopjeje” në të cilën do të mbingarkohej, por ky nivel është i panjohur.
Izraeli ka gjithashtu sisteme mbrojtëse me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi, të njohura si “David’s Sling”, “Patriot” dhe “Arrow”.
Gjithashtu ka zhvilluar armën lazer Iron Beam, e projektuar të jetë një mënyrë më e lirë për të rrëzuar dronë, e cila është integruar në sistemin e saj të mbrojtjes. /Telegrafi/