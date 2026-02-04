Irani zyrtarisht lejon gratë të ngasin motoçikleta
Gratë në Iran tani mund të marrin zyrtarisht një patentë për të ngarë një motoçikletë, raportojnë mediat lokale, duke i dhënë fund viteve të paqartësisë ligjore rreth motoçikletave me dy rrota dhe pas shtypjes së përgjakshme të qeverisë ndaj protestave kundër regjimit muajin e kaluar.
Ligji më parë nuk i ndalonte në mënyrë të qartë gratë të ngasin motoçikleta dhe skuterë, por në praktikë autoritetet refuzuan të lëshonin patentë, transmeton Telegrafi.
Për shkak të zonës gri ligjore, gratë janë mbajtur ligjërisht përgjegjëse për aksidentet edhe kur janë viktima.
Zëvendëspresidenti i Parë i Iranit, Mohammad Reza Aref, nënshkroi dje një rezolutë që synonte sqarimin e kodit të trafikut, i cili u miratua nga kabineti i Iranit në fund të janarit, raporton agjencia e lajmeve Ilna.
Rezoluta detyron policinë e trafikut të "ofrojë trajnim praktik për aplikantet femra, të organizojë një provim nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të policisë dhe t'u lëshojë grave patentë shoferi motoçikletash", thotë Ilna.
Ndryshimi vjen pas një vale protestash në të gjithë Iranin që fillimisht u nxitën nga ankesat ekonomike, por që muajin e kaluar u shndërruan në demonstrata kombëtare antiqeveritare.
Teherani ka pranuar se më shumë se 3,000 vdekje ndodhën gjatë trazirave, duke këmbëngulur se shumica ishin anëtarë të forcave të sigurisë dhe kalimtarë. Grupet e të drejtave përmendin një numër më të lartë vdekjesh dhe thonë se shifra e vërtetë mund të jetë edhe më e lartë, në dhjetëra mijëra.
Që nga Revolucioni Islamik i Iranit në vitin 1979, gratë janë përballur me një sërë kufizimesh shoqërore, me kodet e veshjes që paraqesin një sfidë për ato që ngasin motoçikleta.
Gratë duhet të mbulojnë flokët me shami në publik dhe të veshin rroba modeste dhe të gjera, por vitet e fundit shumë prej tyre i kanë sfiduar këto rregulla, me numrin e grave në motoçikleta që është rritur ndjeshëm në muajt e fundit.
Ky trend u përshpejtua pas vdekjes së Mahsa Amini, një gruaje të re iraniane të arrestuar për shkelje të dyshuar të kodit të veshjes, në vitin 2022.
Vdekja e saj shkaktoi protesta në të gjithë Iranin nga gratë që kërkonin liri më të mëdha. /Telegrafi/