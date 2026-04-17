Nëse bllokada e SHBA-së vazhdon, ajo do të konsiderohet si “shkelje e armëpushimit”.

Një burim iranian i ka thënë agjencisë së lajmeve Fars se nëse bllokada amerikane e Ngushticës së Hormuzit vazhdon, ajo do të “konsiderohet shkelje e armëpushimit”.

Ata paralajmëruan se si kundërpërgjigje, Teherani do ta mbyllte plotësisht sërish këtë rrugë detare.

Edhe pse u hap Ngushtica e Hormuzit, Trump: Bllokada ndaj Iranit do të mbetet në fuqi

Kjo do të shkaktonte me shumë gjasë një rritje të fortë të çmimeve të naftës dhe gazit, shkruan skynews.

Burimi i tha agjencisë Fars se tani që rruga është rihapur, ekzistojnë tre kushte për anijet që kalojnë përmes këtij korridori të rëndësishëm ekonomik:

Anijet duhet të jenë tregtare, jo ushtarake;

Rrugët që përdorin duhet të jenë ato të caktuara nga Irani;

Të gjitha kalimet duhet të bëhen në “koordinim” me forcat iraniane.

Ndryshe, presidenti amerikan, Donald Trump tha se bllokada e SHBA-së do të mbetet “plotësisht në fuqi” derisa të arrihet një marrëveshje paqeje.

Ai shkroi se ajo do të vazhdojë derisa një marrëveshje të jetë “100% e përfunduar”, por shtoi se pret që kjo të ndodhë “shumë shpejt”.

Ndryshe, Irani dhe SHBA-ja pritet të diskutojnë në ditët në vijim një marrëveshje të paqes, gjegjësisht para përfundimit të armëpushimit dy-javor. /Telegrafi/

