Irani vendos kërkesa për Kupën e Botës: Organizatori ynë është FIFA, jo Trumpi
Pjesëmarrja e Iranit në Kupën e Botës 2026 mbetet e pasigurt për shkak të marrëdhënieve të tensionuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, dhe tani vëmendje shtesë i është kushtuar një deklarate nga presidenti i Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taj.
Taj ka thënë se Irani po udhëton në turne si një ekip kombëtar që ka fituar një vend për këtë turne dhe se vendi pritës nuk është administrata amerikane, por FIFA.
"Ne do të shkojmë në Kupën e Botës për të cilën jemi kualifikuar dhe vendi pritës është FIFA - jo zoti Trump apo Amerika", ka thënë fillimisht Taj për televizionin shtetëror iranian.
Qeveria iraniane: Ekipi ynë kombëtar po përgatitet për një pjesëmarrje krenare në Kupën e Botës në Amerikë
Iranianët kërkojnë garanci të qarta se gjatë qëndrimit të tyre në turne nuk do të ketë fyerje ndaj simboleve të sistemit të tyre, veçanërisht të Trupave të Gardës Revolucionare Islamike.
"Ne kemi nevojë për një garanci për udhëtimin tonë se askush nuk ka të drejtë të fyejë simbolet e sistemit tonë, veçanërisht të IRGC-së. Nëse ekziston një garanci e tillë dhe nëse merret përgjegjësia qartë, atëherë ajo që ndodhi në Kanada nuk do të ndodhë përsëri", përfundoi Taj.
Delegacioni iranian u kthye së fundmi nga kufiri kanadez përpara Kongresit të FIFA-s në Vankuver për atë që ata e quajtën sjellje mosrespektuese nga zyrtarët e imigracionit. Ministri kanadez i imigracionit konfirmoi më vonë se viza e Taj-it ishte revokua ndërsa ai ishte në aeroplan për shkak të lidhjeve të tij me IRGC-në.
Irani luan në Los Angeles dhe Seattle
Kupa e Botës po bashkëorganizohet nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika. Irani është planifikuar të luajë dy ndeshje në Los Angeles - kundër Zelandës së Re më 15 qershor dhe Belgjikës më 21 qershor, teksa më pas kundër Egjiptit në Seattle më 26 qershor.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, tha më parë se Irani do të luante sipas orarit, edhe pse skuadra iraniane kishte kërkuar që ndeshjet e tyre të zhvendoseshin në Meksikë. /Telegrafi/