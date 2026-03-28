Irani lejon anijet pakistaneze të kalojnë në Ngushticën e Hormuzit
Raportohet se Irani ka rënë dakord të lejojë 20 anije me flamur pakistanez të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Ishaq Dar, zëvendëskryeministri dhe ministri i jashtëm i Pakistanit, tha se ishte "i kënaqur të ndante lajmin e shkëlqyer" pas bisedimeve me zyrtarët e Teheranit.
Irani në fakt e ka mbyllur rrugën ujore kyçe për “armiqtë e tij” që kur Izraeli dhe SHBA filluan sulmet ndaj vendit muajin e kaluar.
Por ka lejuar një numër të kufizuar anijesh të kalojnë.
Sipas raportimeve, një numër i vogël anijesh pakistaneze janë lejuar të kalojnë nëpër ngushticë javët e fundit.
Dar tha: "Ky është një gjest i mirëpritur dhe konstruktiv nga Irani dhe meriton vlerësim".
"Është një paralajmërues paqeje dhe do të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit në rajon”, shtoi ai.
"Dialogu, diplomacia dhe masa të tilla për ndërtimin e besimit janë e vetmja rrugë përpara”, vazhdoi ministri. /Telegrafi/