Irani kërcënon të sulmojë anijen ushtarake amerikane nëse ajo kalon Ngushticën e Hormuzit
Irani i ka lëshuar një paralajmërim një anijeje ushtarake amerikane se do të sulmohet brenda 30 minutash nëse kalon Ngushticën e Hormuzit, sipas televizionit shtetëror.
Nuk është e qartë se çfarë veprimesh ka ndërmarrë saktësisht anija ose ku ndodhet.
Axios raportoi më parë se disa anije të Marinës Amerikane kaluan ngushticën në një veprim që nuk ishte i koordinuar me Iranin.
Donald Trump duket se e konfirmoi këtë duke shtuar se ushtria amerikane kishte filluar të pastronte ngushticën.
Megjithatë, sipas televizionit shtetëror, Irani ka mohuar se ka kaluar ndonjë anije amerikane.
"E vetmja gjë që u ka mbetur është kërcënimi se një anije mund të “përplaset” me një nga minat e tyre detare, të cilat, meqë ra fjala, edhe 28 anijet e tyre për vendosjen e minave ndodhen gjithashtu në fund të detit. Tani po fillojmë procesin e pastrimit të Ngushticës së Hormuzit, si një shërbim për vendet në mbarë botën, përfshirë Kinën, Japoninë, Korenë e Jugut, Francën, Gjermaninë dhe shumë të tjera. Është e pabesueshme që ata nuk kanë as guximin apo vullnetin ta bëjnë këtë punë vetë", ka shkruar ai në Truth Social. /Telegrafi/