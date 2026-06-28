Irani kërcënon me ndërprerje të bisedimeve pas sulmeve ajrore amerikane
Negociatat SHBA-Iran për t'i dhënë fund luftës u vunë nën presion të shtuar të dielën, pasi Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se sulmet e Uashingtonit gjatë dy ditëve të mëparshme kishin "shkelur Klauzolën 1 të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit" dhe "do të rezultojnë në një ndalesë të plotë të të gjitha proceseve".
"Që tani e tutje, anijet që shkelin rregullat do të trajtohen më ashpër se në të kaluarën dhe do të përballen me një përgjigje shkatërruese", shtoi IRGC në një deklaratë të ndarë nga media shtetërore iraniane.
Shkaku i menjëhershëm për përshkallëzimin e fundjavës ishte sulmi me dron që SHBA-të ia atribuan Iranit të shtunën ndaj anijes cisternë M/T Kiku, një tanker nafte bruto me flamur të Panamasë që po shkonte drejt portit të Fujairah në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) u përgjigj duke goditur 10 objektiva ushtarake iraniane në dhe pranë Ngushticës së Hormuzit, duke përfshirë infrastrukturën e mbikëqyrjes, vendet e mbrojtjes ajrore, objektet e magazinimit të dronëve dhe kapacitetet e vendosjes së minave.
Më pas, Teherani lëshoi raketa balistike dhe dronë në selinë e Flotës së Pestë të SHBA-së në Portin Salman në Bahrein dhe në Bazën Ajrore Ali Al Salem në Kuvajt.
Ministria e Brendshme e Bahreinit tha se sulmet iraniane dëmtuan një ndërtesë banimi pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Bahreinit.
Nuk u raportuan viktima.
Ambasadori i SHBA-së në OKB, Mike Waltz, tha se “nëse regjimi iranian mendon për një sekondë se presidenti Trump do të rrijë duarkryq, ndërsa Irani vazhdon të sulmojë anijet ndërkombëtare pa një përgjigje, ose bazat tona pa një përgjigje, ata gabohen keqas”.
Waltz deklaroi se Uashingtoni do të “vazhdojë, ushtarakisht, nëse është e nevojshme, të shkatërrojë infrastrukturën e tyre të përdorur për të kontrolluar në mënyrë të paligjshme një rrugë ujore ndërkombëtare”.
“Mos mendoni për asnjë sekondë se presidenti Donald Trump nuk do t’i lërë të gjitha opsionet në tryezë, për të arritur jo vetëm qëllimin tonë, por qëllimin e të gjithë botës që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore”, tha Waltz.
Waltz sqaroi më tej se bisedimet SHBA-Iran po vazhdonin që nga pasditja e së dielës dhe se Trump "gjithmonë do t'i japë një shans diplomacisë", por paralajmëroi se "durimi i presidentit nuk do të zgjasë përgjithmonë".
Zëdhënësi i IRGC-së, Hossein Mohebi, kundërshtoi, duke deklaruar se "çdo herë që armiku shkel marrëveshjet ose një armëpushim, do të marrë një përgjigje më të ashpër se më parë", duke shtuar se Uashingtoni është "i pabesueshëm".
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, duke folur në një konferencë për shtyp në Bagdad, tha se ngushtica do të mbetet nën mbikëqyrjen e plotë të Iranit për 30 ditët e ardhshme dhe se Teherani kishte përgjegjësinë e vetme për administrimin e rrugës ujore sipas marrëveshjes kornizë. /Telegrafi/