Irani këmbëngul në të drejtën e pasurimit, gati për ndërtimin e besimit
Njohja e të drejtës së Iranit për të pasuruar uranium është çelësi për suksesin e bisedimeve bërthamore me SHBA-në, tha të dielën Ministri i Jashtëm, Abbas Araqchi.
Diplomatët amerikanë dhe iranianë zhvilluan bisedime indirekte në Oman të premten, me qëllim ringjalljen e diplomacisë mes një grumbullimi detar të SHBA-së pranë Iranit dhe premtimeve të Teheranit për një përgjigje të ashpër nëse sulmohet.
"Zero pasurim nuk mund të pranohet kurrë nga ne. Prandaj, ne duhet të përqendrohemi në diskutime që pranojnë pasurimin brenda Iranit, duke ndërtuar besimin se pasurimi është dhe do të mbetet për qëllime paqësore", tha Araqchi.
Irani dhe SHBA-të zhvilluan pesë raunde bisedimesh bërthamore vitin e kaluar, të cilat ngecën kryesisht për shkak të mosmarrëveshjeve mbi pasurimin e uraniumit brenda Iranit.
Në qershor, SHBA-të sulmuan objektet bërthamore iraniane në fund të një fushate 12-ditore bombardimi izraelite, transmeton Telegrafi.
Teherani që atëherë ka thënë se ka ndaluar aktivitetin e pasurimit, të cilin SHBA-të e shohin si një rrugë të mundshme drejt bombave bërthamore. Irani thotë se programi i tij bërthamor është vetëm për qëllime paqësore.
Një diplomat në rajon i informuar nga Irani i tha Reuters të premten se Teherani ishte i hapur për të diskutuar "nivelin dhe pastërtinë" e pasurimit, si dhe marrëveshje të tjera, për sa kohë që lejohej të pasuronte uraniumin në tokën e tij dhe do t'i jepej lehtësim nga sanksionet përveç uljes së tensioneve ushtarake.
"Këmbëngulja e Iranit për pasurim nuk është thjesht teknike ose ekonomike, por është e rrënjosur në një dëshirë për pavarësi dhe dinjitet. Askush nuk ka të drejtë t'i tregojë kombit iranian se çfarë duhet ose nuk duhet të ketë ", tha Araqchi.
Ministri tha gjithashtu se programi raketor i Iranit, të cilin SHBA-të do të donin ta përfshinin në negociata, nuk kishte qenë kurrë pjesë e agjendës.
Presidenti Masoud Pezeshkian tha në një postim të dielën se bisedimet me SHBA-në ishin një "hap përpara" dhe se Teherani donte që të drejtat e tij sipas Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore të respektoheshin.
“Data dhe vendi i raundit të ardhshëm të bisedimeve do të përcaktohen në konsultim me Omanin dhe mund të mos jetë Muscat”, tha Araqchi. /Telegrafi/